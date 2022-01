Britse premier Boris Johnson geeft aanwezigheid op lockdownfeest toe en biedt verontschuldigingen aan

De Britse premier ligt steeds meer onder vuur voor zijn aanwezigheid op het tuinfeest eind mei 2020. De Britten mochten toen zelf slechts één andere persoon zien. Dat Johnson zelf op dat moment een tuinfeest hield, wordt hem bij zowel de oppositie als in zijn eigen partij niet in dank afgenomen. De oppositie vraagt om Johnsons ontslag, zijn partijleden wilden op zijn minst een verklaring. Zijn verklaring vanmiddag in het Lagerhuis werd als de laatste kans gezien om verontschuldigingen aan te bieden.

Ruim honderd werknemers van het kabinet van de Britse premier kregen op 20 mei 2020 een uitnodiging om in de tuin “van het mooie weer te komen genieten”. “Na een ontzettend drukke periode zou het fijn zijn om - op respectabele afstand - te kunnen bijkletsen. Afspraak om 18 uur en breng je eigen drank mee”, schreef assistent Martin Reynolds in zijn mail aan de medewerkers.

Verontschuldigingen

Johnson geeft nu voor het eerst zijn aanwezigheid op het tuinfeest expliciet toe. Volgens Johnson begrijpt hij de woede van de bevolking en van de slachtoffers en nabestaanden van de corona-epidemie. “Ik versta hun boosheid tegenover mij en de regering die ik leid, wanneer ze denken dat de regels in Downing Street niet gevolgd hoeven te worden door de personen die de regels zelf opstellen”, aldus Johnson in het tot de nok gevulde Lagerhuis.

De premier zei dat hij ervan uit ging dat het om “een werkbijeenkomst” ging, aangezien de tuin een deel is van zijn ambtswoning “dat continu wordt gebruikt gezien de rol van verse lucht bij het tegenhouden van het virus”. Naar eigen zeggen bleef hij 25 minuten op de bijeenkomst om zijn medewerkers te bedanken voor hun werk vooraleer hij binnen weer aan de slag ging. “Achteraf gezien had ik toen moeten zeggen dat iedereen naar binnen moest komen. Ik heb enorm veel spijt dat we de dingen die avond niet anders hebben aangepakt.”

Labour-oppositieleider Keir Starmer nam geen genoegen met Johnsons uitleg en eist nog steeds zijn ontslag. “Het feest is voorbij, premier. De enige vraag is nu: zal de bevolking hem eruit schoppen, of zijn eigen partij? Of zal hij het enige fatsoenlijke doen en zelf opstappen?” Johnson zegt het “onafhankelijke onderzoek” naar de gebeurtenissen te zullen afwachten. “Ik kan daar niet op vooruit lopen. Maar we hebben dingen fout gedaan en ik neem mijn verantwoordelijkheid op.”