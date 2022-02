Britse postduif komt Kanaal amper nog over na brexit

Voor de Britse duivenmelker is de brexit een hard gelag. Door Brusselse importregels voor dieren is deelname aan internationale wedstrijden praktisch onmogelijk geworden. ‘Ik denk niet dat Boris Johnson hier bij stilgestaan heeft toen hij in allerijl het brexitakkoord sloot.’

Trots wijst Mark Gilbert in zijn postduivenschuur naar de palmares van ‘Golden Barcelona’. Meerdere keren zegevierde de postduif in de prestigieuze vliegwedstrijd vanuit de Catalaanse hoofdstad waar hij naar vernoemd is. Maar het is de vraag of deze doffer ooit nog een internationale prijs kan winnen, want sinds de brexit zitten de Britse postduiven vast op eigen eiland. ‘Brexit pakt funest uit voor onze sport’, zegt de 57-jarige duivenmelker uit Windsor, ‘omdat internationale wedstrijden de hoogtepunten zijn. We kunnen niet zonder.’

Zo gemakkelijk als de Britse postduiven over het Kanaal terugvliegen, zo moeilijk is het om ze daarheen te brengen. Sterker, afgelopen jaar waren de Britse postduiven de grote afwezigen bij de lossingen in plaatsen als Pau, Barcelona, Montpellier en Heusden-Zolder. ‘Meer dan honderd jaar hebben Britse postduiven ongehinderd mee kunnen doen aan internationale wedstrijden’, vertelt Gilbert, een half-gepensioneerde vrachtvervoerder die al 43 jaar duiven houdt, ‘maar nu opeens kan het niet meer. Een deel van mijn leven is verdwenen.’

Nu het Verenigd Koninkrijk niet langer in de Europese Unie zit, stuiten de Britse duivenmelkers op een muur van Brusselse importregels. ‘Elke duif heeft een gezondheidscertificaat nodig en dat is niet alleen duur, maar ook een logistieke nachtmerrie. Bovendien gelden er lange quarantaines en mogen duiven van verschillende duivenmelkers niet langer in één vrachtwagen reizen. Door dit alles is deelname onmogelijk geworden. Het ironische is dat onze gezondheidscontroles juist strenger zijn dan die op het vasteland.’

Vogelgriep

‘Een van de eisen betreft regelmatige bloedtesten voor de vogelgriep, omdat postduiven worden gezien als migrerende vogels’, zegt Gilbert, ‘maar de ervaring heeft geleerd dat postduiven immuun zijn voor dit besmettelijke virus.’ Het probleem is eenzijdig, omdat er op Britse bodem amper internationale wedstrijden worden georganiseerd. Alleen Ierse postduivenliefhebbers maken gebruik van lossingen in het Verenigd Koninkrijk, wat na brexit nog gewoon, zonder extra papierwerk, mogelijk blijkt te zijn.

Het zijn niet de enige dieren van de brexit-rekening. Het aantal in Groot-Brittannië getrainde paarden dat aan koersen op het vasteland deel heeft genomen is volgens de British Horseracing Authority afgelopen jaar met tweederde gedaald. Britten die hun huisdieren naar hun tweede huis op het vasteland willen brengen hebben tegenwoordig een speciaal gezondheidscertificaat nodig. Op het meebrengen van voer voor de viervoeters rust nog wel een algemeen verbod, ook al gaat het slechts om eigen gebruik.

Om deelname aan internationale wedstrijden toch mogelijk te maken is de Royal Pigeon Racing Association, die koningin Elizabeth als beschermvrouwe heeft, samen met het Britse ministerie van Landbouw en Visserij in overleg met Brusselse ambtenaren. ‘We hopen in ieder geval dat we de kosten van deelname beperkt kunnen houden’, zegt Ian Evans, de voorzitter van de RPRA en duivenmelker in de valleien van Zuid-Wales, ‘dat kan wanneer dierenartsen een certificaat voor een konvooi kunnen maken, in plaats van een individueel certificaat.’

Mark Gilbert bij zijn duivenhokken. Beeld Francesco Ragazzi

Voor de duivensport is dat van levensbelang. Terwijl de sport In China floreert, slaat op de Britse eilanden de vergrijzing toe. In drie decennia is het aantal Britse pigeon fanciers, zoals de beoefenaars worden genoemd, gedaald van 60.000 naar 20.000. Jongeren hebben minder interesse om deze hobby van hun ouders over te nemen, en ook de daling van het aantal arbeidersclubs zou meespelen. Van oudsher is het houden van duiven een sport van zowel koningen als arbeiders. ‘Racepaarden voor de arbeidersklasse’, zo worden ze genoemd.

Geen postduif mee

Het is een sport die vaak van vader op zoon overgaat, zoals ook bij de Gilberts het geval is geweest. ‘Toen ik 14 was deed ik mijn eerste vlucht, samen met mijn vader Geoff’, zegt Gilbert, wandelend over het erf waar paardenstallen zijn omgebouwd tot hokken voor zijn vijfhonderd postduiven, ‘mijn ouwe vliegt nog steeds, op zijn 81ste.’ Gilberts eerste internationale overwinning, een vlucht vanuit het Zuid-Franse Dax in 2004, leverde hem zelfs een schriftelijke felicitatie op van een beroemde buurtgenoot, koningin Elizabeth.

Uit contacten met continentale collega’s heeft Gilbert, die indertijd voor het EU-lidmaatschap heeft gestemd, gemerkt dat brexit emotioneel beladen is. ‘Ik merk dat er een gevoel leeft dat wij Britten Europa vaarwel hebben gezegd en dat we de consequenties moeten ervaren. Maar we houden nog steeds van Europa zoals we dan ook voor brexit deden en het vliegen van postduiven zou juist iets moeten zijn dat verbroedert. Met plezier reis ik morgen naar Kortrijk voor de jaarlijkse duivenshow, al kan ik dit keer geen postduif meenemen.’

Hij heeft goede hoop dat er een oplossing komt zodat hij deel kan nemen aan de eerste internationale race van het seizoen, eind april. ‘Als we bij een grote wedstrijd de dierenartskosten bijvoorbeeld kunnen spreiden over bijvoorbeeld tienduizend duiven, dan zijn de financiële gevolgen te overzien. Het grootste probleem zijn de minder grootschalige ‘Kanaal-vluchten’, waar kleinere duivenmelkers aan deelnemen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat Boris Johnson hier niet bij stilgestaan heeft toen hij in allerijl het brexitakkoord sloot.’