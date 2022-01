Britse onderwijs- en zorgsector kreunen onder massale afwezigheden door omikron: militairen springen bij

Aan de overkant van het Kanaal werden donderdag net geen 180.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een dag ervoor waren het er zelfs 193.000. En hoewel experten wereldwijd voorlopig aannemen dat omikron mildere symptomen veroorzaakt, beginnen die torenhoge cijfers zich stilaan te vertalen in opnames. Zo lagen er dinsdag 17.276 Covid-19-patiënten in de Britse ziekenhuizen, een stijging met 58 procent in vergelijking met een week eerder en het hoogste aantal sinds februari vorig jaar.

De stijging in de cijfers – volgens premier Boris Johnson de snelste tot nog toe – zorgt er ook voor dat heel wat zorgmedewerkers ziek uitvallen, en dat zet druk op het Britse zorgsysteem. Woensdag al liet minister van Transport Grant Shapps weten dat 24 van de 137 ziekenhuisstichtingen de situatie hadden uitgeroepen tot ‘kritiek incident’, oftewel: ‘We kunnen niet verzekeren dat noodzakelijke behandelingen uitgevoerd kunnen worden.’ Volgens officiële cijfers wachten alleen in Engeland al 6 miljoen mensen op routineoperaties en -behandelingen. Sommige ziekenhuisgroepen melden een afwezigheidsratio van bijna 20 procent.

Soldaten schieten te hulp

Om die gigantische uitval onder het zorgpersoneel op te vangen is het Britse leger ingeschakeld om bij te springen in de ziekenhuizen. Momenteel gaat het om zo’n tweehonderd militairen. De veertig artsen onder hen zullen het ziekenhuispersoneel helpen bij de effectieve verzorging van de patiënten. De overige 160 militairen, die geen medische opleiding hebben, zullen patiënten inchecken, ervoor zorgen dat de voorraden op peil blijven en “basiscontroles uitvoeren”, aldus het ministerie van Defensie.

De vakbondsleiders van de gezondheidszorg hebben via verschillende Britse media al laten weten dat ze dankbaar zijn voor de hulp, maar ze benadrukken ook dat deze noodgreep betekent dat de regering het probleem “niet langer kan negeren”. In Londen, waar omikron vorige maand als eerste toesloeg, zijn nu wekelijks duizenden afwezigheden onder het zorgpersoneel, aldus de vakbonden.

Uitval in scholen

Ook de schooldirecteuren trekken in de hoofdstad aan de alarmbel. In Londen kampen scholen namelijk met een “verschrikkelijk personeelstekort” en dreigen ze zelfs de deuren te moeten sluiten. Ze schatten dat aan het einde van de week een op de vijf personeelsleden afwezig zal zijn door ziekte.

Andrea Greystoke, oprichtster van de Abercorn-scholengroep in Londen, vertelt bij de Britse krant Evening Standard dat scholen zich moeten voorbereiden om verschillende klassen tijdelijk samen te voegen als er niet genoeg leraren zijn voor iedereen. En Ian Bauckham, voorzitter van de overkoepelende examencommissie in Engeland, stelde voor om “specialisatievakken” zoals muzikale opvoeding voorlopig te schrappen.

Langetermijnplan

Om de massale afwezigheidsgolf het hoofd te kunnen bieden, nu en in de toekomst, dringen parlementsleden er bij de Britse regering op aan om een langetermijnplan op te stellen. “De huidige omikrongolf vergroot het probleem, maar we hadden ervoor ook al een groot personeelsprobleem; met opgebrand personeel, 93.000 vacatures in de gezondheidszorg en geen plan om het probleem aan te pakken”, zei parlementslid Jeremy Hunt eerder nog.

(lees verder onder de foto)

Beeld EPA

De regering geeft aan dat er al extra middelen zijn aangekondigd om de achterstand weg te werken, maar die plannen zijn voor veel mensen in de sector onvoldoende. De NHS Confederation (het overkoepelende orgaan dat alle gezondheidsdiensten verenigt; nvdr) overweegt nog om tienduizenden medische studenten in te zetten.

Eerder deze week maakte de Britse premier zich nog sterk dat het VK de omikrongolf kon overwinnen zonder verdere beperkingen of het land op slot te doen. In dezelfde adem erkende Johnson wel dat de komende weken een “uitdaging” gingen worden waarin gezondheidsdiensten zich “tijdelijk overweldigd” zouden voelen door omikron. Die ‘uitdaging’ is nu dus op volle kracht gearriveerd.

