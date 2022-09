Britse misskandidaat weigert zich te schminken: ‘Je móét niet meedoen met de rest, je hebt een keuze’

Al 94 jaar wordt er een ‘Miss England’ verkozen, maar een kandidate als Melisa Raouf hebben ze over het kanaal nog nooit gezien. Een jonge vrouw die geen make-up wil dragen. Niet omdat ze zichzelf van nature perfect vindt, maar net als hulde aan imperfecties. “Als tiener droeg ik wél make-up, maar ik werd er juist onzeker van”, getuigt ze. “De lat wordt onrealistisch hoog gelegd, bijvoorbeeld op Instagram, en mijn mentale gezondheid leed daaronder. Ik wil een inspiratie voor andere vrouwen zijn. Je hebt een keuze, je móét niet meedoen met de rest.”

Raouf schopte het tot de 40 finalistes die op 17 oktober om de miss-titel zullen dingen. Maar eigenlijk is ze nu al de ongekroonde winnares. Sinds de Britse media lucht kregen van haar filosofie, moet ze van interview naar radioshow hollen. “Ik kreeg al duizenden positieve reacties”, zegt ze. “Allemaal vrouwen die zich niet onder een laag foundation willen verstoppen....” Haar medekandidates staan erbij, beautycase in de hand, en kijken ernaar. Zo won Raouf met de vingers in de neus de ‘Bare Face Competition’, een voorronde waarbij de vrouwen op natuurlijke schoonheid worden beoordeeld. Her en der klinkt ook kritiek: dat het makkelijk praten is voor Raouf, met haar opvallende ogen en volle lippen – zulke types behoeven sowieso minder krans dan bleke smoeltjes.

‘Moedig’

“Toch is het inderdaad moedig”, zegt Darline Devos, die bij ons Miss België organiseert. “Momenteel zie ik eerder het omgekeerde: kandidates die eigenlijk wat te veel make-up dragen.” Devos vermoedt dat het internet daarin zijn rol speelt. “Ik weet dat jonge vrouwen vaak filmpjes bekijken waarin sterren als de Kardashians bezig zijn met ‘contouring’. Ze leggen dan schaduwen of accenten in het gelaat met allerlei tinten crème, wat oké is op film, maar in het echt soms onnatuurlijk oogt. Ook de wenkbrauwen zijn soms te perfect of te zwaar in vorm gebracht met permanente make-up.”

Dat een kandidate als Raouf opvalt, wil Devos geloven. “Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, nog nooit. Af en toe zijn er jonge kandidates die niets van make-up kennen, maar dat is eerder onwetendheid, geen bewuste weigering. Er zijn ook missen geweest zoals Lenty Frans (in 2016, red.), die heel mooi naturel zijn en zich beperken tot wat gloss of mascara. Dat hoeft succes niet in de weg te staan: Lenty werd bijvoorbeeld Miss Europe op de Miss World-verkiezing. Maar het kan moeilijker liggen op de Miss Universe-verkiezing, waar de organisatoren voluit gaan met ‘blingbling’ en veel glamour willen op het podium.”

Melisa Raouf (20) doet op 17 oktober een gooi naar het kroontje, samen met 39 andere finalistes. Beeld Instagram

De kansen van een miss zónder make-up, zoals Raouf, schat Devos dus fiftyfifty in. “Als statement kan het tellen, en tegenwoordig heb je verkiezingen die juist dát willen: maatschappelijk iets in gang zetten. Ook zelf zou ik een kandidate zonder make-up alle kansen geven. Maar wint ze ook echt, dan zou ik me commercieel gezien toch wat vragen stellen. Op fotoshoots wordt altijd make-up gebruikt, de meisjes doen het zelf of er is een visagiste voorzien. Waarom? Omdat je in de foto’s anders toch wat flets oogt. Als je bijvoorbeeld een kroontje en een avondjurk draagt, en daarbij zelfs geen vleugje mascara, dan spreken de ogen minder dan mét een beetje zwart. Daarnaast heb je opdrachtgevers en fotografen die graag creatief zijn, die trends uitproberen. Dat is bijvoorbeeld al vaak gebeurd met Kedist (Deltour, Miss België 2021, red.), die een prachtig gezicht heeft dat zich heel goed voor speciale make-up of felle kleuren leent.”

Kortom, ‘schmink’ is ook wel een kunst, en een commerce die zich niet zomaar zal laten uitgommen. “Of deze vrouw in haar eentje de glamourwereld kan hertekenen, valt af te wachten. Maar ze doet op zijn minst nadenken over iets dat altijd vanzelfsprekend was, en dat is al heel straf.”