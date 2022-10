Britse minister van Financiën Hunt gooit het roer om en de financiële markten reageren verheugd

Nadat hij vrijdag door Truss was aangesteld als opvolger van de ontslagen Kwasi Kwarteng heeft Hunt de macht gegrepen. De ervaren bewindsman liet al snel blijken dat hij het totaal oneens was met het pakket aan belastingverlagingen waar vooral de rijkere Britten van zouden profiteren. Dit radicale, speculatieve beleid heeft afgelopen weken voor grote schommelingen op de financiële markten gezorgd, temeer omdat Truss en Kwarteng er niet bij hadden vermeld waar het geld vandaan moest komen.

Hunt gooit het roer nu radicaal om. In de loop van maandagmiddag presenteert de minister in het Lagerhuis een concept-begroting, maar de hoogtepunten heeft hij ’s ochtends al naar buiten gebracht teneinde de geldmarkten te kalmeren. Hij maakte bekend dat de verlaging van de inkomstenbelasting met 1 procent pas in 2024 zal komen. Eerder al was Truss ertoe gedwongen om de verhoging van de vennootschapsbelasting naar 25 procent te handhaven. Ook de afschaffing van het hoogste belastingtarief gaat niet door.

Een verrassing was Hunts aankondiging dat er na april geen compensatie meer zal zijn voor de verhoogde energierekeningen. Na deze aanpassingen, die omgerekend 35 miljard pond opleveren, is er bijna niets meer van de gewraakte mini-begroting over. Er zijn nog veel meer miljarden nodig om de balans in orde te maken en Hunt zal nog komen met bezuinigingen. Na zijn aankondiging ging, zoals gehoopt, het pond omhoog en daalde de rente op de obligatiemarkt. In het weekend had de gouverneur van de Bank of England de komst van Hunt reeds toegejuicht.

Truss’ toekomst

De forse ingreep leidt vanzelf tot de vraag waarom Truss er nog zit. Immers, vrijwel alle beloften die ze afgelopen zomer tijdens de verkiezing om het leiderschap van de partij had gedaan, zijn nu in rook opgegaan. Sinds een dramatisch verlopen persconferentie vrijdag is ze niet meer gezien. Oppositieleider Keir Starmer heeft haar opgeroepen maandagmiddag naar het Lagerhuis te komen, maar ze heeft zich opgesloten in 10 Downing Street, haar ambtswoning. De verwachting neemt toe dat ze reeds voor het einde van de week vertrokken is.

Grote vraag is wie haar gaat opvolgen. De namen van Jeremy Hunt, Ben Wallace en Rishi Sunak vallen, terwijl ook Boris Johnson ambities koestert om een spectaculaire comeback te maken.