Britse koningin-gemalin Camilla dwingt uitgever van Roald Dahl op de knieën: dan toch ook onbewerkte versie van verhalen

De uitgever Puffin liet de verhalen van Roald Dahl onder de loep nemen door zogenoemde ‘sensitivity readers’. De oorspronkelijke teksten werden herschreven, zo zijn de woorden ‘dik’, ‘lelijk’, ‘stom’ en ‘zwart’ verwijderd uit de werken van de bekende schrijver. Volgens de uitgever moeten die wijzigingen ervoor zorgen dat de boeken “vandaag de dag door iedereen kunnen worden gewaardeerd”.

De voorbije week kwam er veel reactie op die beslissing, ook in ons land. Doordat zelfs de Britse koningin Camilla zich had gemengd in de discussie over het besluit om de woorden van Dahl te bewerken, dwong ze de uitgever om de censuur op de boeken terug te trekken.

Camilla verdedigde op donderdag in Clarence House met verve de vrijheid van meningsuiting en het recht van schrijvers om zich te uiten, slechts enkele dagen nadat zij privé al had laten weten dat zij zich ernstige zorgen maakte over de wijzigingen in de boeken van Dahl.

Puffin heeft daarom nu aangekondigd dat het ook de onbewerkte versies van de verhalen zal publiceren. Er komt een Roald Dahl Classic Collection, om de “klassieke teksten van de auteur in druk te houden”. Lezers kunnen dus zelf kiezen welke versie ze willen lezen.

“We erkennen het belang om Dahls klassieke teksten in druk te houden. Door zowel de Puffin- als de Penguin-versie beschikbaar te stellen, bieden we lezers de keuze om zelf te bepalen hoe ze de magische, prachtige verhalen van Roald Dahl beleven”, klinkt het bij de uitgeverij.