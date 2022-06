Britse koningin Elizabeth zal niet aanwezig zijn bij kerkdienst op eigen viering: ‘Ze ervoer wat ongemak’

De 96-jarige koningin van het Verenigd Koninkrijk was gekleed in een lichtblauw pak met bijpassende hoed en steunde op een wandelstok. Samen met haar neef Edward, de hertog van Kent, aanschouwde ze de militaire parade Trooping the Colour. Normaal gesproken doet koningin Elisabeth dat op de Horse Guards Parade, de grote paradeplaats in Centraal-Londen, maar vanwege haar gezondheidstoestand bleef ze dit jaar in het Londense paleis. Haar zoon, prins Charles, nam haar plaats in op de Horse Guards Parade, samen met prins William en prinses Anne.

Later op de dag, rond 14.00 uur, verscheen de Queen opnieuw op het balkon om de luchtparade van de Royal Air Force te aanschouwen. Dan werd ze vergezeld door haar kinderen, prins Charles, prinses Anne en prins Edward, hun partners en haar kleinzoon prins William, zijn echtgenote vrouw Kate Middleton en hun kinderen. Ook drie van haar neven en nichten verschenen op het balkon. Het is sinds 2019 geleden dat de koningin op het balkon van het paleis verscheen, door de coronapandemie.

Geen Harry en Meghan

Hoewel eigenlijk de Queen in het middelpunt van de feestelijkheden staat, was het haar vierjarige kleinzoon prins Louis, de jongste telg van prins William en prinses Kate, die de show stal. Gehuld in een matrozenpakje leek hij op zijn vader, toen die in 1985 op driejarige leeftijd een formatievlucht ter ere van de verjaardag van de koningin aanschouwde. Prins Louis bedekte zijn oren en grimaste, terwijl tientallen gevechtsvliegtuigen en helikopters van de Royal Air Force in een formatievlucht hulde brachten aan hun opperbevelhebber.

Drie leden van de koninklijke familie bleven dus afwezig. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, die in het Amerikaanse Californië wonen, hebben zich van de familie gedistantieerd en zijn niet langer welkom. Ook prins Andrew, de jongste zoon van de koningin, mag het balkon niet betreden sinds hij uit zijn functie ontheven is na beschuldigingen van seksuele aanranding aan zijn adres.

Aan het einde van de eerste dag van de feestelijkheden meldde Buckingham Palace in een persbericht dat Elizabeth morgen de kerkdienst in St Paul’s Cathedral niet zal bijwonen. “De Queen heeft erg genoten van de parade vandaag, maar ervoer wat ongemak”, luidt het. Buckingham Palace liet weten dat zij donderdagavond nog wel bij een ceremonie met lichtbakens zal zijn. In totaal zullen er in het Verenigd Koninkrijk en in de hoofdsteden van de landen van het Gemenebest meer dan 3.500 lichten worden aangestoken.