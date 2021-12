Britse koningin Elizabeth eert overleden echtgenoot prins Philip in uitzonderlijk persoonlijke kerstboodschap

Het was Elizabeths eerste kersttoespraak als weduwe. Ze zei nu uit eigen ervaring te weten hoe moeilijk het is om de kerst door te brengen nadat je een geliefde hebt verloren. Maar deze tijd, zo beweerde de vorstin met een verwijzing naar het kerstverhaal, staat ook in het teken van een nieuw begin. Nooit was de koninklijke kerstboodschap zo persoonlijk.

In april overleed Philip, met wie ze meer dan 73 jaar getrouwd was, op 99-jarige leeftijd. Een foto waarop ze met haar echtgenoot te zien is, stond schuin achter haar op de tafel. De broche die ze in 1946 kreeg bij het te water laten van een olietanker met de naam British Princess, was opgespeld aan de rechterzijde van haar roze jurk - ook een verwijzing naar haar geliefde. Komend jaar zal een eerbetoon aan de overleden prins plaatsvinden in Westminster Abbey. Daarbij zullen meer mensen aanwezig zijn dan de dertig die bij de uitvaart mochten komen.

Dienstbaar

In haar kersttoespraak, die traditioneel werd voorafgegaan door het volkslied God save the Queen, loofde Elizabeth Philips ‘drang om dienstbaar te zijn, zijn intellectuele nieuwsgierigheid en zijn vermogen om plezier te halen uit elke situatie - dat alles was onweerstaanbaar’.

‘Die ondeugende, onderzoekende twinkeling was net zo helder als toen ik voor het eerst mijn oog op hem had laten vallen’, sprak ze weemoedig. Ze prees haar oudste zoon Charles, en diens oudste zoon William, voor het voortzetten van Philips levenswerk, bijvoorbeeld waar het gaat om natuurbehoud en het helpen van achtergestelde jongeren.

Elizabeth zei dat mensen in deze onzekere, soms eenzame, coronatijden troost moeten proberen te vinden ‘in de vele blije tradities’ die Kerstmis met zich meebrengt, en dat de ware vreugde zit in de eenvoudige dingen. Daarbij noemde ze het zingen van kerstliedjes (‘zolang het wijsje bekend is’) en het versieren van de kerstboom. Kerst is, zo luidde haar tijdloze boodschap, uiteindelijk een tijd van eenvoud, waarbij ze verwees naar de geboorte van Jezus in een boerenstal. Deze dagen halen het kind in iedere volwassene naar boven, meldde ze, en dat gold zeker voor haar Philip, die een zeer speelse kant had.

De Britse koningin Elizabeth op 17 april tijdens de begrafenis van prins Philip in Windsor Castle. Beeld BELGAIMAGE

Quarantaine

De koningin brengt de kerst door met haar kinderen en enkele kleinkinderen in Windsor Castle - waar de politie zaterdag overigens een gewapende man arresteerde die kennelijk wilde inbreken. Alleen haar dochter Anne ontbreekt. De Princess Royal zit in quarantaine, omdat haar echtgenoot positief is getest.

Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat Elizabeth de kerstdagen doorbrengt in haar middeleeuwse kasteel. Normaal gesproken zit ze tijdens de winter op Sandringham, het landgoed in Norfolk. Ze had een kerstdiner voor vijftig familieleden en vrienden gepland, maar zag ervan af. Het zou niet tegen de regels zijn geweest, maar de vorstin vond het ongepast. Veel van haar onderdanen vieren een ingehouden kerst.

Haar kleindochter Kate, de vrouw van William, stal vrijdagavond de show tijdens een kerstgala in Westminster Abbey door de zanger Tom Walker op de piano te begeleiden. Het was voor het eerst dat de Britten de toekomstige koningin piano zagen spelen. Er werden meteen vergelijkingen getrokken met prinses Diana, die ooit piano speelde tijdens een bezoek aan Australië.

Leden van de koninklijke familie bezochten op kerstochtend de hoogmis in St George’s Chapel, nabij Windsor Castle. De koningin, die afgelopen maanden gezondheidsproblemen had, bleef uit voorzorg thuis. ‘s Werelds langst regerende monarch gaat weer een mijlpaal tegemoet. Komend jaar zal ze met haar landgenoten haar platinum jubileum - 70 jaar koningschap - vieren.