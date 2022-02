Britse koningin Elizabeth (95) test positief op coronavirus en heeft lichte symptomen

De 95-jarige vorstin ontving afgelopen week net opnieuw bezoek op kasteel Windsor. Dat was de eerste keer nadat zij in aanraking was gekomen met haar zoon prins Charles, die op 10 februari positief was getest op het coronavirus.

Het staatshoofd is van plan “lichte werkzaamheden te blijven verrichten. Ze blijft onder medisch toezicht en zal alle richtlijnen volgen”, aldus het paleis. Dat maakte eerder bekend dat de koningin volledig is gevaccineerd tegen Covid-19.

Elizabeth volgde in 1952 op 25-jarige leeftijd haar vader George VI op. Ze is daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.