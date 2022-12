Britse koning Charles denkt in kersttoespraak aan gezinnen in nood

Dit geldt wereldwijd voor iedereen die geconfronteerd wordt met conflicten, hongersnood of natuurrampen, maar ook voor degenen “die manieren vinden om hun rekeningen te betalen en hun gezin te voeden en warm te houden”, zei Charles nog. Miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk worstelen met de gestegen voedselprijzen en energiekosten.

De toespraak werd al op 13 december opgenomen in de St George’s Chapel in Windsor. De overleden Queen Elizabeth II werd een paar maanden geleden begraven in een zijkapel van de kerk in Windsor Castle.

In zijn speech had Charles het ook over zijn “geliefde” moeder. De feestdagen zijn een “aangrijpende tijd” voor nabestaanden, zei de koning. “We voelen haar afwezigheid bij elk vertrouwd seizoen en herinneren haar bij elke gekoesterde traditie.” Hij deelde met de koningin het geloof in mensen die met vriendelijkheid en mededogen het leven van anderen konden raken, zei hij nog. Dit is “de essentie van onze gemeenschap en het fundament van onze samenleving”, aldus de 74-jarige Charles.

Charles bedankte de militairen, werknemers in de gezondheidszorg en sociale zorg, leraren en alle werknemers in overheidsdienst voor hun “onbaatzuchtige inzet”. “Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan al die geweldige mensen die zo gul voedsel of donaties of het kostbaarste goed van allemaal, hun tijd, geven om de meest behoeftigen te steunen”, aldus de koning.