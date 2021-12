Britse klokkenluider: ‘Ministerie faalde bij evacuatie uit Afghanistan’

Terwijl duizenden Afghaanse tolken, bewakers en andere assistenten van de Britten hemel en aarde bewogen om het land te ontvluchten, zat de 25-jarige Raphael Marshall in zijn eentje op het statige departement van Buitenlandse Zaken. De jonge rijksambtenaar maakte deel uit van het team dat Speciale Gevallen moest behandelen, de Afghanen die gevaar liepen na de machtsovername door de taliban omdat ze voor de Britten hebben gewerkt. Op die zaterdagmiddag eind augustus was Marshall het enige teamlid dat zich geroepen had gevoeld naar het werk te gaan.

De paniek in Kaboel stond in schril contrast met de rust op de Foreign and Commonwealth Office, zo schrijft Marshall in een 39 pagina’s tellend dossier dat hij heeft overhandigd aan de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Het kwam volgens hem vaker voor dat hij tijdens de crisis alleen zat, wat naar zijn idee snel overleg met collega’s over de crisissituatie hinderde. Na vijf uur in de middag was sowieso niemand meer bereikbaar, temeer omdat overwerken met het oog op de balans tussen werk en gezinsleven werd ontmoedigd.

Marshall beweert dat er geregeld vijfduizend mails in de inbox zaten, berichten waarin Afghanen om hulp smeekten. Die mails werden wel geopend, zo onthult hij, maar dat was vooral omdat premier Boris Johnson dan in het Lagerhuis kon zeggen dat ze in behandeling waren. Soms kreeg het Speciale Gevallen-team hulp van soldaten, maar dat schoot volgens Marshall niet heel veel op, omdat ze soms met zijn achten een computer moesten delen. Tevens bleken ze geen wachtwoorden te hebben om te kunnen inloggen. In september nam Marshall afscheid van Buitenlandse Zaken.

Uitstel cruciaal besluit

Verantwoordelijk minister Dominic Raab had tijdens de Afghaanse crisis kritiek gekregen omdat hij weigerde terug te keren van een vakantie aan de Middellandse Zee. De klokkenluider schrijft dat Raab op een dag een cruciaal besluit enkele uren uitstelde kort voor het tijdstip waarop iedereen die het land kon verlaten weg moest zijn, omdat hij ontevreden was over de manier waarop de informatie, in een mail, aan hem was gepresenteerd. Niet lang na de crisis in Afghanistan besloot Johnson om Raab weg te halen van Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig zit hij in de regering als minister van Justitie.

In een reactie heeft Raab laten weten voortdurend te hebben gecontroleerd of er voldoende mankracht aanwezig was om de druk aan te kunnen en de chaotische situatie in goede banen te leiden. Hij voegde eraan toe dat Marshall een ‘relatief jonge kantoorklerk’ was die niet de hele situatie heeft kunnen overzien. Volgens Raab hebben de Britten het in vergelijking met andere landen goed gedaan bij de evacuatie van Kaboel. Vijf procent van de Afghanen die risico liepen vanwege hun hulp aan de Britten, is uiteindelijk in veiligheid gebracht.