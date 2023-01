Britse klimaatminister kreeg geld van olie- en luchtvaartbedrijven

De conservatief Stuart werd in september door de nieuwe premier Rishi Sunak aangesteld als klimaatminister. Stuart heeft zich de voorbije maanden laten opmerken door te beweren dat een nieuwe ronde van olie- en gasvergunningen “goed voor het milieu” is. Recent verklaarde hij in de parlementaire milieucommissie ook nog dat een genuanceerdere kijk op fossiele brandstoffen nodig is “in plaats van alle fossiele brandstoffen te beschouwen als het gebroed van de duivel”.

Tijdens dezelfde bijeenkomst zei hij dat hij “tijd wil maken voor klimaatsceptici” en dat hij niet vindt dat zij “uit het gesprek moeten worden geduwd”.

Nu is gebleken dat Stuart in 2019 een donatie van 10.000 pond (11.400 euro) kreeg voor zijn herverkiezingscampagne van JR Rix & Sons, een Brits bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met de distributie en verkoop van brandstof, waaronder stookolie, diesel en benzine.

Tot de groep ondernemingen van JR Rix & Sons behoren onder meer Rix Shipping, dat een vloot olietankers exploiteert, en Maritime Bunkering, een van de grootste leveranciers van scheepsbrandstoffen.

Stuart ontving ook een donatie van 2.000 pond (2.275 euro) van Bostonair, een luchtvaartconsultant. Volgens Bostonair vindt 95 procent van zijn verkoop in overzeese markten plaats, zodat het Britse klimaatbeleid waarschijnlijk geen invloed zal hebben op het bedrijf.

‘Alles aangegeven volgens gebruikelijke procedures’

Volgens de Britse regering heeft Stuart de donaties openbaar aangegeven volgens de gebruikelijke procedure voor verkiezingsuitgaven. “Het is niet ongebruikelijk dat ministers donaties ontvangen in hun hoedanigheid van parlementslid”, reageerde een woordvoerder. “Er zijn gevestigde processen om belangenconflicten te vermijden.”

In een reactie wijst Rix erop dat het bedrijf, naast de op fossiele brandstoffen gerichte dochterondernemingen, ook betrokken is bij het onderhoud van offshore windmolenparken. Rix investeert ook in innovatie op het vlak van energiezuinige verlichting, zonne-energie en het opladen van elektrische voertuigen.

Het bedrijf zal naar eigen zeggen “blijven investeren in hernieuwbare brandstoffen en technologieën om het Verenigd Koninkrijk te helpen zijn doel van netto nul te bereiken”.