Britse acteur Bernard Cribbins op 93-jarige leeftijd overleden

Cribbins zag het levenslicht op 29 december 1928. Hij was zeventig jaar actief als acteur, zanger en komiek. Hij leende zijn stem aan de kinderanimatiereeks Wombles. Daarnaast vertolkte hij onder meer de rol van de metgezel van Dr. Who, Tom Campbell, in de scifi-film Daleks’ Invasion Earth 2150 A.D. in 1966. Die film was gebaseerd op de reeks Doctor Who. Meer dan 40 jaar later keerde hij terug naar dat universum in de opnieuw tot leven gebrachte tv-reeks, als Wilfred Mott, grootvader van het personage Donna, een van de metgezellen van Dr. Who.

De acteur speelde een van de hoofdrollen in de familiedrama The Railway Children in 1970. Ook was hij te zien in een aflevering van de reeks Fawlty Towers. Als zanger is hij bekend van het liedje ‘Right Said Fred’.