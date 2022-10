Brits relletje om de organisatie van Eurovisie: Liverpool heeft echt wel cultuur!

Het loopt meestal slecht af als in het Verenigd Koninkrijk een columnist zijn opiniestukje start met de woorden: “Laat ik, voor een moment, even uit mijn Londense bubbel stappen.” Al helemaal indien hij daarna met typische Londense arrogantie een andere stad in het land de maat neemt. Praktisch alle Britten buiten Londen zijn daar allergisch voor.

Maar goed, Ben Lawrence van The Daily Telegraph stapte donderdag dus uit zijn comfortabele bubbel. Om uit te leggen welke stad het meer verdient om volgend jaar namens het VK het Eurovisie Songfestival te mogen organiseren: Liverpool of Glasgow. Die twee zijn daarvoor nog in de race.

Lawrence bleek een voorkeur te hebben voor Glasgow. Want Liverpool, zo schreef hij, heeft ‘geen kunstgaleries en operahuizen’ – of in ieder geval niet iets dat van ‘grote betekenis’ is.

Rectificatie

Het leidde tot woede op Twitter. Burgemeester van Liverpool Steve Rotheram noemde de bewering ‘belachelijk’ en eiste op hoge toon ‘complete rectificatie’. De Walker Art Gallery uit de stad opereerde iets subtieler en bood Lawrence een rondleiding aan.

Nu was het argument van Lawrence ook nogal vreemd. Hij had in zijn column nota bene zelf aangegeven dat er op muziekgebied nauwelijks een meer culturele stad bestaat dan Liverpool. The Beatles komen er vandaan, net als een hele buslading andere beroemde bands. “Niemand kan betere melodieën schrijven dan een Scouser”, schreef hij – een ‘Scouser’ is iemand uit Liverpool.

Je zou verwachten dat muziekcultuur belangrijk is wanneer het draait om een muziekfestival als Eurovisie. Maar niet voor Lawrence. Hij beweerde dat de Schotten in Glasgow, inwoners van ‘een ander land’, simpelweg een ‘sterker gevoel van culturele erfenis’ bezitten dan de Engelsen.

De columnist onderbouwde dat idee met een enquête van 25 jaar geleden, die hij in zijn bubbel onder ogen had gekregen. Daarin werden Schotten gevraagd naar de grootste Schot ooit. Ze hadden geen voetballer of politicus genoemd, maar dichter Hugh MacDiarmid. Wauw! Tel daar twee beroemde musea en een kunstacademie in Glasgow bij op, en het pleit was voor Lawrence beslecht. “Een stad met cultuur op elke straathoek.”

Katherine Lloyd van National Museums Liverpool legde op de radio nog maar eens uit dat het ook in Liverpool heus stikt van de openbare beeldhouwwerken, ateliers, straatkunst, festivals en pop-up-tentoonstellingen. In 2008 was Liverpool zelfs Europese cultuurhoofdstad.

Ach, misschien was Lawrence stiekem gewoon gepikeerd dat het Songfestival niet naar Londen komt.