Brits parlementslid David Amess doodgestoken tijdens ontmoeting met kiezers: verdachte opgepakt

Wat is er gebeurd?

Volgens Sky News liep een man rond 13 uur Belgische tijd bij de Belfairs Methodist Church naar binnen waar Amess op dat moment een spreekuur hield. De man stak de 69-jarige Amess meerdere keren met een mes. De politie en hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, net als een traumahelikopter.

De hulpdiensten probeerden Amess urenlang te reanimeren, maar rond 16 uur Belgische tijd bevestigde de politie dat de politicus aan zijn verwondingen overleden was.

Britse parlementsleden geven de kiezers in hun district wekelijks de gelegenheid om langs te komen om problemen te bespreken, bijvoorbeeld over huisvestings- of immigratieperikelen.

Wat weten we over de opgepakte verdachte?

De politie van Essex heeft inmiddels laten weten dat er een 25-jarige man is gearresteerd op verdenking van moord na de melding van de mesaanval. Zijn motief is nog niet bekend. Er worden geen andere verdachten gezocht.

Wie was David Amess?

Amess zat al sinds 1983 namens de Conservatieven in het Britse Lagerhuis en was daarmee een van de langstzittende leden in het parlement. Hij behoorde tot de rechtervleugel van de regeringspartij. Zo stemde hij, als devoot katholiek, tegen het homohuwelijk en uitte hij zijn twijfels over verdere uitbreiding van lgbtq-rechten. Wel was hij een groot voorstander van de brexit, en zette hij zich vooral in voor dierenrechten. Amess had vijf kinderen.

▶ Bekijk: Brits parlementslid David Amess overleden na mesaanval

Wat zijn de reacties?

Collega-politici reageerden geschokt op het incident. Leider van Labour Keir Starmer noemde het “schokkend” en “afgrijselijk”. “Mijn gedachten gaan uit naar David, zijn familie en medewerkers.” Partijgenoot van Amess Michael Fabricant zei ook dat hij geschokt was.

Brits premier Boris Johnson reageerde nog niet op de aanval. De vlag van Downing Street 10, de ambtswoning van de premier, is halfstok gehangen. Carrie Johnson, de vrouw van de premier, noemde Amess “een zeer vriendelijke en goede man”. “Een enorme dierenliefhebber en een echte heer. Dit is zo enorm onrechtvaardig.”

De zaak doet onvermijdelijk denken aan de moord op Labour-parlementslid Jo Cox in 2016. Cox werd aangevallen door een rechts-extremist op een gelijkaardige bijeenkomst in haar kiesdistrict en overleed aan haar verwondingen. De moord vond plaats enkele weken voor het referendum over de brexit. De dader, de toen 53-jarige Thomas Mair, werd tot een levenslange celstraf veroordeeld. De weduwnaar van Jo Cox, Brendan Cox, sprak over “een aanval op de democratie. Het is zo laf als het maar zijn kan”.

Ondanks de aanvallen hebben Britse politici altijd aangegeven door te willen gaan met het persoonlijk helpen van kiezers. Dat wordt gezien als een pijler onder het districtenstelsel.

De politie zette de omgeving van de kerk waar de steekpartij plaatsvond af. Beeld AP

Beeld AP

Beeld REUTERS

De politie kwam meteen naar de plaats van de aanval. Beeld AP