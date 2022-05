Brits parlementslid dat ‘per ongeluk’ porno keek, stapt op

Het Britse Conservatieve Lagerhuislid Neil Parish zegt dat hij per ongeluk een pornosite heeft geopend terwijl hij tijdens een debat zijn telefoon raadpleegde. Vrijdag werd Parish geschorst door zijn partij. Zaterdag maakte de partijafdeling in Parish’ kiesdistrict, Tiverton en Honiton, bekend dat hij zijn zetel opgeeft.

Op zaterdagochtend zei Parish nog dat hij de uitkomst van het onderzoek wilde afwachten. Onder druk van de toenemende kritiek heeft hij alsnog besloten af te treden, zei een lokale partijwoordvoerder tegen Sky News.

Een vrouwelijke minister had gezien dat een mannelijke parlementariër een pornosite bekeek terwijl hij naast haar zat in de banken van het Lagerhuis, berichten Britse media. Ook tijdens een commissievergadering zou hij expliciet materiaal hebben bekeken. Daarop gaf Parish zichzelf aan bij de ethische commissie van zijn partij. Hij stelt echter dat hij slechts een vergissing heeft begaan. Zo lang het onderzoek loopt is Parish niet welkom in het Lagerhuis.

In het Britse parlement was al onrust over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens een recent rapport zijn er klachten ingediend tegen 56 parlementariërs, onder wie drie ministers.

Zo zei Minister van Buitenlandse Handel Marie-Anne Trevelyan vorige week dat zij een keer tegen een muur was gedrukt door een mannelijke parlementariër. Volgens de man “moest zij hem wil willen, omdat hij een machtige man was”. Voorts zei Trevelyan dat zij vaak last had gehad van handtastelijkheden. De meeste mannelijke collega's zijn “heerlijk”, aldus Trevelyan, “maar er zijn er paar die geloven dat ze Gods geschenk aan vrouwen zijn omdat ze gekozen zijn. Zeker als ze te veel gedronken hebben”. Anne Jenkin, Conservatief lid van het Hogerhuis, sprak over een “giftige mengeling van drank, stress, macht en testosteron”.