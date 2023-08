Brits parlement noemt Taiwan voor het eerst onafhankelijk in officiële documenten

De commissie Buitenlandse Zaken gebruikte voor het eerst die bewoording, zo bevestigt commissievoorzitter Alicia Kearns. Peking ziet Taiwan als deel van de Volksrepubliek China en dreigt er regelmatig mee de democratische eilandrepubliek in te palmen. China probeert Taiwan ook richting internationaal isolement te duwen en weigert officieel contact van andere landen met Taipei.

“Taiwan is al een onafhankelijk land, onder de naam van de Republiek China”, zo valt te lezen in het rapport over het Britse buitenlandse beleid in Oost-Azië. “Taiwan beschikt over alle vereisten om een onafhankelijke staat te zijn, waaronder een permanente bevolking, een afgebakend grondgebied, een regering en de mogelijkheid om betrekkingen aan te knopen met andere staten – het mist alleen grotere internationale erkenning.”

“We erkennen China’s positie, maar accepteren die niet”, aldus Kearns. “Het is noodzakelijk dat de minister van Buitenlandse Zaken Taiwan standvastig en luidkeels steunt en duidelijk maakt dat we het recht op zelfbeschikking van Taiwan zullen handhaven.”

Mensenrechten

Cleverly is de eerste Britse minister van Buitenlandse Zaken in vijf jaar die China bezoekt. Woensdag ontmoette hij vicepresident Han Zheng en spreekt ook nog met zijn ambtsgenoot Wang Yi.

Tijdens zijn gesprek had hij het onder andere over mensenrechten in China. “Ik denk dat de Chinese overheid begrijpt dat het Verenigd Koninkrijk consequent is” in het verdedigen van de mensenrechten. “Ik zal dan ook blijven praten over deze kwesties”, aldus de Brit.

De Brits-Chinese relaties zijn de afgelopen jaren in het slop geraakt. Zo onderhouden Londen en Peking tegenstrijdige visies over onder andere de repressie van de prodemocratische beweging in Hongkong, een vroegere Britse kolonie, het lot van de Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid in China, en de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen in Tibet.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken klonk scherp hierover en zei dat “Hongkong en Xinjiang (de regio waar de Oeigoerse minderheid wordt onderdrukt, red.) interne aangelegenheden zijn”. De Chinese regering zal “geen enkele buitenlandse bemoeienis” tolereren, zo verduidelijkte Wang Wenbin, de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, verder. Wenbin bekritiseerde tegelijkertijd het rapport van het Britse parlement voor het “omdraaien van juist en fout en het verwarren van zwart en wit”. (belga)