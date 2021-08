Brits onderzoek: volledig gevaccineerden hebben drie keer minder kans op besmetting

Het onderzoek werd tussen 24 juni en 12 juli uitgevoerd door het Imperial College in Londen en Ipsos Mori, bij meer dan 98.000 vrijwilligers.

"Deze resultaten bevestigen onze eerdere gegevens, die tonen dat twee dosissen van een vaccin een goede bescherming bieden tegen een infectie", aldus professor Paul Elliott, die verantwoordelijk is voor de studie. Toch "bestaat er altijd een risico op besmetting, aangezien geen enkel vaccin 100 procent effectief is", aldus de professor, die oproept tot voorzichtigheid.

Aantal besmettingen sinds vorig rapport verviervoudigd

Het rapport geeft ook aan dat het aantal besmettingen verviervoudigd is sinds het vorige rapport dat eind mei werd gepubliceerd. Eén persoon op de 160 is nu geïnfecteerd, maar de evolutie lijkt te vertragen. De cijfers in de studie dateren van voor de opheffing van de coronamaatregelen in Engeland, die inging op 19 april, ondanks de sterke stijging van het aantal besmettingen door de deltavariant.

Volgens de laatste schattingen van het nationaal statistiekbureau ONS was in de week tot 24 juli één op de 65 mensen in Engeland besmet met het virus.

In het Verenigd Koninkrijk is 73 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd.