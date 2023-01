Brits-Iraanse toppoliticus Alireza Akbari geëxecuteerd in Iran

Oud-onderminister van Defensie Akbari werd woensdag ter dood veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk. Hij zou staatsgeheimen hebben gelekt aan de Britse geheime dienst MI6. Ook zou hij volgens Iran een rol hebben gespeeld bij de moord op een belangrijke wetenschapper in 2020 die werkte aan het Iraanse atoomprogramma. Bewijzen voor de beschuldigingen ontbreken.

“Ik ben simpelweg geschokt, we zagen geen reden of indicatie voor de beschuldigingen”, zei de vrouw van Akbari, Maryam Samadi, tegenover de New York Times nadat het nieuws naar buiten kwam dat haar man was geëxecuteerd. “Dit hadden we ons nooit kunnen voorstellen, en ik begrijp de politiek erachter niet.” Zijn broer, Mehdi Akbari hekelt de bewijsvoering van Iran: “De beschuldigingen zijn enkel gebaseerd op gedwongen bekentenissen die zijn gedaan onder extreme dwang.” Volgens BBC Persia zou Akbari 3.500 uur zijn ondervraagd, waarbij hij fysiek en psychisch werd gemishandeld.

Akbari werkte van 1997 tot 2005 op het Iraanse ministerie van Defensie, daarna verhuisde hij naar het Verenigd Koninkrijk. Het is onduidelijk hoe hij aan zijn tweede, Britse, nationaliteit kwam. Volgens de Iraniërs dankt hij het aan zijn spionagewerk voor MI6.

De oud-onderminister werd in 2019 uitgenodigd om naar Iran te komen om onderhandelingen met andere landen over het Iraanse nucleaire programma bij te wonen. Het bleek een valstrik. Hij wordt ervan beticht dat hij, in ruil voor “een fles parfum en een shirt”, geheimen ontfutselde aan Ali Shamkhani, een topman van de nationale veiligheidsraad. Sindsdien zat hij vast in zijn geboorteland. Zijn vrouw heeft hem slechts enkele malen mogen bezoeken.

‘Laffe daad’

De Britse premier Rishi Sunak spreekt zijn afschuw uit over de voltrekking van het doodsvonnis. “Ik ben geschokt door de executie van een Brits-Iraanse burger Alireza Akbari in Iran”, schrijft hij op Twitter. “Dit was een meedogenloze en laffe daad, uitgevoerd door een barbaars regime zonder respect voor de mensenrechten van hun eigen volk.” De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly waarschuwde Iran vrijdag de executie niet uit te voeren. Het vonnis is volgens hem politiek gemotiveerd.

Een spionagebeschuldiging is een klassieke manier van de Iraanse regering om vijanden uit de weg te ruimen of andere landen te chanteren. Bekend voorbeeld is Nazanin Zaghari-Ratcliffe, de Britse vrouw van Iraanse komaf die zes jaar in haar vaderland heeft vastgezeten omdat ze zou hebben gespioneerd. Een klein jaar geleden kwam de 45-jarige moeder eindelijk vrij nadat een oude schuldkwestie tussen de Britten en Iraniërs was opgelost. Met haar kwam ook Anoosheh Ashoori vrij, een Brits-Iraanse zakenman die er valselijk van was beticht voor de Mossad te hebben gewerkt.

Andere gevangenen hadden minder geluk. Eind november werden vier Iraniërs geëxecuteerd nadat ze ter dood waren veroordeeld voor “samenwerking” met Israël. Ook zijn recent vier mannen die deelnamen aan de grootschalige protesten in het land gedood. Zeker vijftien anderen hangt een doodvonnis boven het hoofd.