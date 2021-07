Britney Spears is volgens Forbes de ‘armoedzaaier’ van Hollywood. Waar is haar fortuin dan heen?

Britney Spears (39) wil met de hulp van een advocaat de zeggenschap over haar eigen carrière, persoonlijke leven en vooral haar financiën heroveren. De zangeres blijkt volgens Forbes de ‘armoedzaaier’ van Hollywood te zijn, met vele miljoenen minder op haar rekening dan haar beroemde collega’s. Maar waar is dat fortuin dan naartoe gevloeid?

De zaak Britney Spears blijft de wereld beroeren. Zeker nu de zangeres haar hoop en haar toekomst volgens TMZ in handen legt van Matthew Rosengart, die wordt omschreven als een ‘superadvocaat’ als het op verdediging van sterren aankomt. Zo heeft Rosengart heel wat ervaring om op terug te vallen: eerder vertegenwoordigde hij grote namen als Steven Spielberg, Sean Penn, Ben en Casey Affleck en Eddie Vedder.

Het nieuws komt er nadat Britney’s vorige advocaat, Sam Ingham, vorige week ontslag nam. De raadsman trok zich terug nadat het hem niet gelukt was het curatorschap te beëindigen. Tijdens een veelbesproken hoorzitting eind juni vroeg Spears de rechter de curatele waar ze al dertien jaar onder staat te beëindigen. Ze gaf daarbij aan dat ze zich een slaaf voelt van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie. De rechter wees dat verzoek af, maar stond wel toe dat een financiële instelling mede toezicht zou blijven houden op de geldstromen. Maar die firma trok zich amper enkele dagen later alweer plots terug.

‘Amper fortuin opgebouwd’

Intussen lijkt het fortuin van Britney Spears een even groot mysterie als de hele bewindvoering zelf. Volgens zakenblad Forbes heeft Britney vandaag een vermogen van 60 miljoen dollar (ruim 50,6 miljoen euro), al is dat volgens het tijdschrift merkwaardig weinig. Zo riep het blad Spears in 2002 al uit tot één van de rijkste beroemdheden ter wereld, omdat ze toen al 40 miljoen dollar (33,8 miljoen euro) had verdiend. Ze wist meer op te strijken dan haar toenmalige concurrentes Jessica Simpson en Jennifer Lopez. Maar hoewel die beide artiesten vandaag een vermogen van meer dan 100 miljoen dollar (84,4 miljoen euro) hebben opgebouwd, blijkt dat dus helemaal niet van tel voor Britney. Wereldster Beyoncé is ondertussen zelfs zeven keer zoveel waard als de zangeres, hoewel ze gelijktijdig zijn begonnen en ze beiden een gelijkaardig traject hebben afgelegd.

Maar waar liep het dan fout? Het begon in 2008, toen Spears na een aantal heftige jaren een publieke zenuwinzinking kreeg en onder curatele werd gesteld. De rechter gaf de controle over haar carrière en financiën toen aan haar vader Jamie, maar de regeling die hij op poten zette kon volgens Forbes nooit goed zijn voor de carrière of het vermogen van zijn dochter. Iets wat zich vooral de laatste jaren heeft geuit: voortdurend worden grote bedragen geld van de rekening gehaald en Britney wordt van het ene contract naar het andere gedwongen door haar vader Jamie.

Volgens Forbes werden voortdurend grote bedragen geld van de rekening gehaald en werd Britney van het ene contract naar het andere gedwongen door haar vader Jamie. Beeld Getty Images for BCU

Miljoenendeals

Aan Britney’s inkomsten kán het dan ook niet gelegen hebben. In 2008 had Spears al vijf wereldhits uitgebracht en was ze begonnen aan zes grote tours. In de jaren daarop volgden nog eens vier albums, vier wereldtournees en een vaste show in Las Vegas, die volgens organisator Caesars Entertainment alleen al meer dan 137,7 miljoen dollar (116,3 miljoen euro) wist op te brengen. Daarenboven kon ze ook nog op een andere manier geld verdienen: ze verbond haar naam in ruil voor vele miljoenen aan tientallen merken, gaande van Pepsi (6,8 miljoen euro voor het contract) tot Skechers en Samsung.

Maar waar is al dat geld dan naartoe? Volgens Forbes - dat de gerechtelijke documenten kon inkijken - blijkt vader Jamie Spears het paard van Troje. Zo betaalt ze hem al sinds 2008 liefst 16.000 dollar (13.513 euro) per maand aan loon. Gedurende al die jaren komt het neer op meer dan 2,4 miljoen dollar (bijna 2,1 miljoen euro), en dan zijn er nog alle extra contracten, clausules en onkosten die de zangeres langzaam maar zeker pluimen. Zo huurde Jamie een klein leger advocaten en pr-specialisten in om alle aanvragen van de media te beantwoorden. Tussen oktober 2020 en februari 2021 — toen de #FreeBritney-beweging alomtegenwoordig was — factureerden zij bijna 900.000 dollar (750.000 euro) aan de zangeres - en dat terwijl de zanger het zelf met 2.000 dollar (bijna 1.700 euro) per week moest stellen, ongeacht wat ze op dat moment verdiende.

‘Alles kost geld’

“Alles kost geld”, klinkt het vanuit kamp Britney. En hoewel de lijst wellicht te lang is om op te sommen, doet Forbes uit de doeken op welke manieren Jamie Spears zijn dochter zoal geld afhandig maakte. In 2011, tijdens haar ‘Femme Fatale’-tour, vroeg hij 2.95% aan commissie: hij streek toen meer dan 500.000 dollar (422.287 euro) op. Van 2013 tot 2017 liet hij zich 1,5% van de ticket- en merchandise-verkoop van de ‘Piece of Me’-show in Las Vegas uitbetalen: hij kreeg een aandeel van 2,1 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) mee naar huis.

Hij liet Britney ondertussen ook opdraaien voor alle onkosten: ze heeft meer dan 300.000 dollar (253.342 euro) gespendeerd aan de huur van een kantoor voor haar vader en betaalt vandaag honderdduizenden euro’s per keer aan juridische kosten. In de documenten staat daarnaast dat Britney geen eigen bankkaart op zak mag hebben, en volgens haar kapper kon ze op een bepaald moment zelfs de rekening van een etentje niet betalen: “Die rekening was bijna 1.300 dollar, en ze zei dat ze zich haar helft niet kon permitteren. Ze zat toen als jurylid bij ‘X-factor’, waarvoor ze 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) kreeg.”

“Het is lang geleden dat ik mijn geld zelf in bezit had, en het is mijn wens en mijn droom dat hier een einde aan komt”, zei Britney tegen de rechter. Beeld Instagram

In de afgelopen 13 jaar dat Britney Spears onder haar bewindvoering stond, werden alle prijzen en vergoedingen ook alleen maar verder opgedreven. Het totale kostenplaatje van haar juridische strijd kan nog niet worden opgemaakt, maar de verschillende uitgaven zijn een teken aan de wand. Zo betaalde de zangeres op amper één maand tijd 170.000 dollar (143.553 euro) aan advocatenkantoor Freeman Freeman & Smiley, LLP - dat een tijdje haar vader vertegenwoordigde -, terwijl haar eigen advocaat Samuel Ingham toen 331.940 dollar (280.235 euro) factureerde.

Hoe eindigt dit?

“Mijn cliënte heeft me laten weten dat ze bang is voor haar vader. Ze zal niet meer optreden als haar vader de leiding heeft over haar carrière”, zei die advocaat nog tijdens de bewuste hoorzitting. Waarmee hij tevens liet uitschijnen dat de uitgaven van de zangers haar inkomsten ook in de toekomst kunnen overtreffen.

Iets wat Britney alleen maar kon beamen: “Het houdt geen enkele steek dat de staat Californië achterover leunt en letterlijk met de eigen ogen kan aanschouwen hoe ik een inkomen genereer voor zoveel mensen en zoveel mensen moet betalen, terwijl ik zelf te horen krijg dat ik niet goed genoeg ben”, zei ze emotioneel tegen de rechter. “Het is lang geleden dat ik mijn geld zelf in bezit had, en het is mijn wens en mijn droom dat hier een einde aan komt.”

Vader Jamie wilde enkel reageren via zijn advocaat: “Het spijt hem dat zijn dochter lijdt en zoveel pijn heeft. Meneer Spears houdt van zijn dochter en mist haar heel erg.”