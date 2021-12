Bril én mondmasker: hoe vermijd ik aangedampte glazen?

Iedereen die een bril draagt kent het probleem. Wanneer je in de winter ergens binnengaat, je de oven opent of boven de kookpotten hangt, dampt je bril keer op keer aan. En ook door de mondmaskerplicht zien we vaker beslagen brilglazen. We geven enkele tips om aangedampte brilglazen te vermijden.

Hoe kan ik aangeslagen brilglazen voorkomen?

Wanneer je brilglazen aanslaan terwijl je een mondmasker draagt, is de kans groot dat je mondmasker niet goed aansluit. Controleer dus eerst op welke plekken je mondmasker niet goed aansluit. Sluit je mondmasker beter aan door de touwtjes strakker aan te trekken of door de rekkers eerst te kruisen vooraleer je ze rond je oren doet. De meeste mondkapjes hebben een neusklem of metalen strip dat hierbij kan helpen.

Er bestaan ook trucjes om ervoor te zorgen dat warme lucht geen kans heeft. Zo kan je je bril wassen met afwasmiddel en water. Smeer beide zijden van je bril in met zeepsop en droog het daarna af met een pluisvrije doek. De zeep laat een minuscuul laagje achter op je bril waardoor die minder of zelfs niet meer aandampt. Ook je bril kort inwrijven met scheerschuim kan hetzelfde resultaat opleveren.

Een gemakkelijkere tip voor het dagelijks dragen van een masker is om het gewicht van je bril te gebruiken. Trek het masker zo hoog mogelijk op over de neusbrug en laat je bril op het masker rusten. Zo blokkeer je de lucht die mogelijk kan ontsnappen. Zorg er wel voor dat je masker tot onder je kin blijft zitten.

Zijn er ook professionele producten die ik kan kopen?

Er zijn verschillende producten, zoals een antimistspray waarmee je je bril kan inspuiten om ervoor te zorgen dat je bril niet meer aanslaat. Die zijn zowel online verkrijgbaar als bij de opticien. Let wel: je kan het best bij die laatste ten rade gaan want niet ieder glas is geschikt voor zo’n product.

Wat als al deze tips niet werken?

Het kan zijn dat antimistspray en de bovenstaande middeltjes niet werken. Veel brillen worden tegenwoordig dan ook behandeld met speciale beschermende coatings die ook antimist- en huismiddeltjes niet doorlaten. Het laatste wat je dan kan proberen, is om je bril verder op je neus te zetten waardoor de lucht meer kan circuleren, al kan dat dan weer je zicht verstoren.