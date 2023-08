Brics breidt uit met zes landen, waaronder Saudi-Arabië en Iran

De Brics is een samenwerkingsverband tussen Zuid-Afrika, Brazilië, Rusland, India en China. Vertegenwoordigers van die landen waren deze week in Johannesburg voor een driedaagse top. De uitbreiding van de groep landen was een belangrijk punt op de agenda. Ze hebben afspraken gemaakt over de “uitgangspunten, standaarden, criteria en procedures voor de uitbreiding van de Brics”, zei de Zuid-Afrikaanse president Cyriel Ramaphosa.

De leiders van de Brics-landen zijn blij met de stap. Volgens de Chinese president Xi Jinping zijn de huidige leden “allemaal landen met belangrijke invloed” en is de uitbreiding een “nieuwe impuls voor samenwerking”. De Braziliaan Luiz Inácio Lula da Silva zei dat de samenwerking bijdraagt aan de nieuwe economische wereldorde.

“De permanente aanhechting aan de groep van opkomende economieën betekent een historisch evenement en een strategisch succes voor de buitenlandse politiek van de Republiek Iran”, zo schreef Mohamed Jamshidi, politiek raadgever van de Iraanse president, op X.

Door de Brics uit te breiden kan ze een tegenwicht vormen tegen de G7. Dat is een samenwerking van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie is daarin vertegenwoordigd. Rusland was vanaf 1998 twintig jaar lid van de groep (die daardoor de G8 ging heten) maar vertrok na een schorsing vanwege de inval in de Krim in 2014.

Volgens Zuid-Afrikaanse functionarissen hebben ruim veertig landen interesse getoond in lidmaatschap van de Brics, waarvan er 22 formeel lidmaatschap hebben aangevraagd.