Bredene voert dan maar zelf statiegeld in: ‘We zijn het beu om te wachten op Vlaanderen’

Wat is uw gemeente precies van plan?

Vandenberghe: “Het gaat om een proefproject van 15 juli tot 15 augustus, waarbij er in drie strandbars statiegeld op de petflessen of blikjes wordt aangerekend. Er zullen in totaal 10.000 stickers zijn die op zulke flesjes en blikjes prijken en die de meerkost van 0,20 euro aangeven. Wie ze nadien inlevert, krijgt dat geld terug. Dat is een heel simpel maar duidelijk systeem.

“Daarnaast voeren we natuurlijk een sensibiliserende campagne, met onder meer een groot bord waarop we uitleggen waarom we onze stranden proper proberen te houden. Ook via sociale media zal er veel info verspreid worden.”

Hoe groot is het probleem van zwerfvuil in uw gemeente?

“Heel ernstig. Als ik ’s avonds naar het strand kijk, doet het me soms pijn aan het hart. Maar meer nog dan dat kost die dagelijkse schoonmaakoperatie tonnen geld aan een lokaal bestuur. Via de organisatie Propere Strandlopers, onze technische diensten en zelfs jobstudenten zorgen we ervoor dat duizenden liters afval verdwijnen en dat de stranden er ‘s ochtends piekfijn uit zien. Het is mijn droom dat inwoners en toeristen het strand ’s avonds in diezelfde staat weer achterlaten.

“De problematiek van zwerfvuil speelt in elke kustgemeente en zelfs heel Vlaanderen. Wij doen nu dit proefproject, maar eigenlijk vereist dit een aanpak op Vlaams niveau. In het Vlaams Parlement heb ik zelf al verschillende resoluties ingediend, maar die zijn telkens afgevoerd. Behalve drie weken geleden. De druk neemt nu toe, omdat de cijfers over zwerfvuil van OVAM er in het najaar aankomen. En die zullen bijzonder slecht zijn.”

Waarom is statiegeld de oplossing?

“Je moet niet altijd het warm water proberen heruit te vinden, landen als Duitsland en Nederland geven het goede voorbeeld. En je ziet: waar statiegeld ingevoerd is voor petflessen of blikjes, slagen ze erin om het zwerfvuil met 30 of 40 procent te verminderen. Er is niets anders dat die impact heeft, alle andere voorstellen zijn een poging tot vertraging. Van de industrie zelf gaat het al zeker niet komen.”

We voeren dit debat intussen al een paar jaar. Waarom komt het er maar niet van?

“Die vraag moet u stellen aan de Vlaamse regering en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het is ook voor mij een groot raadsel waarom men de politieke moed niet toont om die knoop door te hakken. Meer dan 85 procent van de lokale besturen heeft zich intussen bij de Statiegeldalliantie aangesloten en ook vanuit het middenveld is er veel steun. Met dit proefproject zeggen we aan de Vlaamse regering: wij zijn het beu te wachten.”

Loont het om als kleine gemeente het voortouw te nemen?

“Wij hebben zeker niet de pretentie te beweren dat we hier even snel statiegeld uitrollen. Met onze actie hopen we vooral aan te tonen dat het werkt. Juridisch gezien klopt het plaatje zeker, het reglement is binnen de gemeenteraad goedgekeurd. Al is het niet de bedoeling om mensen te gaan beboeten, we willen dit vooral mét de mensen doen. Niet alleen met de inwoners, maar ook met de toeristen. Wij ontvangen heel wat bezoekers uit Duitsland en Nederland, voor hen zal het alleszins geen grote aanpassing zijn.”

Voor heel wat anderen wel. Gaan ze die boodschap oppikken, zo midden in het drukke zomerseizoen?

“We wilden die periode niet uit de weg gaan en tonen dat het kan op het allerdrukste moment. Ook zodat niemand achteraf de resultaten kan weerleggen door te stellen dat we het hoogseizoen bewust hebben vermeden. De reacties van inwoners zijn trouwens overwegend positief. Zij zijn het ook beu om telkens al die vuiligheid op het strand te zien liggen.”