Brazilianen gaan zondag naar de stembus: zal linkse Lula de extreemrechtse Bolsonaro verdrijven?

Het land, de op drie na grootste democratie ter wereld, is in rep en roer. Lula van de Arbeiderspartij versloeg president Bolsonaro vier weken geleden in de eerste ronde met vijf procentpunten, maar de run-off zou dicht bevochten kunnen worden.

Hoewel opiniepeilingen aan de vooravond van de stemming Lula een voorsprong van tussen de vier en acht procentpunten gaven, onderschatten de peilingen vóór de eerste ronde de cijfers van Bolsonaro. Het zou dus geen verrassing zijn als hij nog eens vier jaar aan de macht zal zijn.

Kiezers zijn inmiddels doodsbenauwd in het sterk verdeelde land, terwijl de twee kandidaten het vrijdagavond uitvochten in een wanhopig slotdebat dat begon met 30 minuten schelden.

De kandidaten staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de ideologieën die ze representeren. Voor Bolsonaro zijn dat conservatieve en traditionele familiewaarden, waarbij de angst voor de zogeheten genderideologie en voor links wordt benadrukt. Lula vertegenwoordigt juist een progressieve en vooruitstrevende achterban.

Voormalig president Lula

Een overwinning van Lula zou een historische comeback zijn. In 2002 werd de voormalig vakbondsleider verkozen na drie maal de presidentsverkiezingen te hebben verloren, waarna hij het land acht jaar leidde en het ambt verliet met goedkeuringsclassificaties van meer dan 80 procent.

Maar zijn gekozen opvolger werd afgezet en een omvangrijk corruptieschandaal leidde tot de berechting en opsluiting van verschillende hoge functionarissen van de Arbeiderspartij, waaronder Lula. Hij zat bijna twee jaar in de gevangenis voordat zijn veroordeling nietig werd verklaard. Sindsdien is hij de strijd aangegaan met Bolsonaro, die zijn tegenstanders vaak kleineert en aanvalt.

Lula herinnerde de kiezers er aan dat zijn eerste twee termijnen tussen 2003-2011 een succes waren en beloofde de kiezers meer van hetzelfde. “Ga stemmen op de 30e”, zei hij. “Stem en we gaan het land opknappen. En je wordt weer gelukkig.”

De omstreden Bolsonaro

Onder Bolsonaro’s leiderschap resulteerde de corona pandemie in 700.000 doden in Brazilië, en ook de ontbossing van de Amazone steeg tot een hoogtepunt in 15 jaar. Ook ontstond er een schandaal over Bolsonaro’s “geheim budget” waarmee geld wordt gegeven aan politieke bondgenoten, zonder veel transparantie en toezicht.

Hij verzet zich tegen progressieve ideeën over bijvoorbeeld homoseksualiteit en transgenders en zaken als de legalisering van abortus en softdrugs.

In het debat wees hij erop dat het moordcijfer in Brazilië onder zijn toezicht daalde en beloofde hij het minimumloon met 15 procent te verhogen, een maatregel die voor veel Brazilianen belangrijk is.