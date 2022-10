Braziliaans president Bolsonaro koopt stemmen met goedkope leningen: ‘Nu kan ik tenminste eten kopen voor mijn kinderen’

De verkiezingen in Brazilië beloven een nek-aan-nekrace te worden. Lula da Silva heeft de eerste stemronde dan wel gewonnen, maar huidig president Jair Bolsonaro is aan een inhaalmanoeuvre bezig. Elke stem telt, dus probeert hij nu de harten van de arme bevolking te veroveren door uitkeringen en goedkope kredieten uit te delen, weliswaar op kosten van de staatskas.

Poliana Gonçalves de Almeida (33) stapt met een ondertekend papier uit het kleine bankkantoortje. Op het document staat een bedrag van 2.592 Braziliaanse real, bijna 500 euro. Een godsgeschenk, want het dak van haar huis is zo lek als een mandje. Ze sloot de lening af met als onderpand haar uitkering, die ze kreeg van president Bolsonaro.

Komende zondag kiest Brazilië tussen de radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro en de linkse oud-president Lula da Silva. Die laatste moet niet alleen opboksen tegen de conservatieve ideeën van de zittende leider, maar ook tegen diens campagnekas: de nationale schatkist. Bolsonaro strooide de afgelopen tijd met publiek geld. Eerst verhoogde hij de uitkeringen van de armen. In de laatste weken voor de beslissende stembusgang, gaf hij ze nog een cadeau: toegang tot krediet.

Bolsonaro heeft elke stem die hij kan afsnoepen van Lula hard nodig. In de eerste stemronde begin oktober had hij 6 miljoen stemmen minder dan zijn linkse uitdager. Toch was de morele overwinning voor de president, hij presteerde veel beter dan alle peilingen hadden voorspeld. In de meeste nieuwe prognoses ligt Lula nog steeds op kop, maar het krimpende gat tussen beide kandidaten valt steeds vaker binnen de foutmarge.

Voor het kantoortje van de Caixa Econômica Federal, de vierde bank van Brazilië en eigendom van de staat, wachten een tiental klanten op hun beurt. Ze zijn hier allemaal voor één ding: een snelle lening van een paar honderd euro. Het eenvoudige kantoorgebouw met een paar bureautjes is gevestigd in de armere wijk Venda Nova, een buitenwijk van de stad Belo Horizonte in de centrale deelstaat Minas Gerais. Een paar dagen eerder reed Lula achter op een pick-uptruck door deze straten gevolgd door een uitzinnige rode menigte.

Gonçalves begrijpt de Lula-aanhangers uit haar buurt wel. “Wanneer ik kijk naar wat hij als president heeft gedaan, is hij beter voor de armen.” Maar als christen, zegt ze, stemt ze op Bolsonaro. Hoezeer Lula ook benadrukt dat hij garant staat voor religieuze vrijheid, toch gelooft ze dat Lula de kerken wil sluiten. Haar baby Gael, 4 maanden oud, knippert in zijn buggy tegen de zon. Thuis heeft ze nog twee kinderen van 9 en 11.

De werkloze moeder in zwarte Nike-top ontvangt maandelijks een uitkering van zo’n 110 euro. Die uitkering maakt deel uit van Auxílio Brasil (Hulp voor Brazilië), de noodmaatregel opgericht tijdens de coronapandemie, die miljoenen mensen terug in de extreme armoede duwde. Schoorvoetend ging Bolsonaro destijds akkoord met het overmaken van overheidsgeld naar de armsten. Toen vervolgens zijn populariteitscijfers stegen, werd de uitkering een van zijn belangrijkste economische instrumenten.

Kamikazepakket

Begin juli, drie maanden voor de verkiezingen, stemde de Braziliaanse Senaat in met een nieuw noodpakket bedoeld om de klappen van de pandemie en de Oekraïne-gerelateerde inflatie te verzachten. Auxílio Brasil ging tot het einde van het jaar met 50 procent omhoog, gezinnen kregen een gassubsidie en vrachtwagen- en taxichauffeurs een benzinebonus. De maatregelen kostten in totaal bijna 8 miljard euro. Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken spraken over een ‘kamikazepakket’, een doodsteek voor de overheidsfinanciën. Critici beschuldigden Bolsonaro van het kopen van stemmen.

Hetzelfde verwijt kreeg Lula toen hij president was tussen 2003 en 2010. Met groot succes bestreed hij destijds armoede en honger, onder andere door het verstrekken van een kleine familiebeurs voor de allerarmsten. Met zijn Bolsa Família-steunpakket bond hij miljoenen mensen aan zijn regering. De zwarte Deisi Machado (45), klusjesvrouw in bloemenpak, was destijds een van de ontvangers. Nu staat ze op het punt een Auxílio-lening af te sluiten. Ze behoort tot de laatste paar procent zwevende kiezers.

“Ik wacht het debat af”, zegt ze. Vrijdagavond treffen de kandidaten elkaar een laatste keer op televisie. Vooral Lula zal dan zijn best moeten doen haar te overtuigen. Dankzij Bolsonaro’s subsidie en de lening kan ze haar achterstallige huur betalen, vertelt ze. Zelfs Machado’s man, de tengere Mauro Sergio (37) met drie Lula-stickers op zijn gestreepte T-shirt, is positief over Bolsonaro’s subsidie. “Moeders kunnen zo het eten voor hun kinderen betalen, de huur, de rekeningen.”

Geen langetermijnvisie

Ruim 21 miljoen Brazilianen kregen in deze laatste verkiezingsmaand de nooduitkering, een half miljoen meer dan in september. Volgens een recente peiling is het aantal Bolsonaro-stemmers onder de Auxílio-ontvangers gestegen naar 40 procent. Hoewel het verhoogde hulpbedrag volgens de wet eind dit jaar komt te vervallen, bezweert de president dat hij het na zijn herverkiezing in stand zal houden. Onmogelijk, waarschuwen economen; een financiële onderbouwing gaf Bolsonaro niet.

Vandaar dat critici zich ernstige zorgen maken over de Auxílio-leningen, die de staatsbank sinds de tweede week van oktober verstrekt. De bank trekt de afbetalingen af van het steunpakket. Gonçalves, de vrouw met het lekke dak, ontvangt de komende 24 maanden 168 real minder. Haar lening van 480 euro kost haar uiteindelijk 750 euro. Precieze cijfers over afgesloten kredieten ontbreken nog, maar de vraag bij de Caixa-kantoren is groot. Gonçalves had na twee weken proberen vandaag eindelijk succes.

Als haar uitkering per januari wordt verlaagd, heeft ze na de aflossing plots 70 euro per maand minder te besteden. Haar leven wordt er niet makkelijker op, geeft ze toe, maar haar situatie laat haar geen andere keuze. Elk najaar wordt alles in huis nat, ze moest al een nieuw bed en een nieuwe kast kopen. “We zullen zien. Ik heb liever schulden dan nog een jaar in de regen te zitten, snap je?”