‘Branson wil met zijn ruimtereizen de brug maken tussen de miljardairs en de ‘gewone mensen’’

Hoe belangrijk is deze ruimtereis van Virgin Galactic, het bedrijf van miljardair Richard Branson?

“Ik maak graag de parallel met de ontwikkeling van de luchtvaart na de Tweede Wereldoorlog. Ook daar heeft het een tijdje geduurd eer we van vliegen iets konden maken dat voor iedereen toegankelijk was: van de pioniers over de rijke mensen tot aan de lijnvluchten.

“Diezelfde ontwikkeling zie je voor de ruimtevaart. De pioniers hebben we al gehad, nu worden nieuwe stappen gezet in het ruimtetoerisme. Waar ruimtevaart tot nu toe vooral het speelveld van overheden was, komen de laatste jaren steeds meer ondernemers aan bod. Kortom, dit is een mijlpaal.”

Er waren toch al ruimtetoeristen?

“Dat klopt: tussen 2001 en 2009 konden er al enkele mensen naar het internationale ruimtestation ISS reizen. Maar dit is van een andere grootorde. De eerste ruimtetoerist die naar het ISS vloog, Dennis Tito, moest daar wel 20 miljoen euro voor neertellen. Wie met Space X, het bedrijf van Elon Musk, naar de ruimte wilt, moet tussen de 55 en 60 miljoen dollar betalen.

“Virgin Galactic zal zo’n 200.000 euro (250.000 dollar) vragen. Branson wil de brug maken tussen de miljardairs en de ‘gewone mensen’. Natuurlijk blijft dit nog iets voor de elite, maar het is wel een stapje in de richting om ruimtetoerisme voor iedereen toegankelijk te maken. Net zoals dat dus ook voor de luchtvaart gebeurd is.”

Zal iedereen in de toekomst ruimtetoerist kunnen worden?

“Zulke vluchten zullen in elk geval meer gebeuren. Maar ruimtevaart gaat om zoveel meer dan louter het toerisme. Ook transport zal in de toekomst veel meer via de ruimte gebeuren.

“Wat daar het voordeel van is? Stel dat men grote vrachten van het ene naar het andere continent wil verschepen, dan is het interessanter om dat via de ruimte te laten gebeuren. Daar is minder weerstand, waardoor men ook minder brandstof nodig heeft. Ook het Amerikaanse leger bijvoorbeeld bekijkt deze optie.”

Dat klinkt ecologisch, maar in zijn geheel is ruimtevaart en zeker ruimtetoerisme toch allesbehalve klimaatvriendelijk?

“Natuurlijk heeft de ruimtevaart daar een grote verantwoordelijkheid in, net zoals dat in elke sector geldt. Maar bedrijven als Space X en Blue Origin (ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos, PG.) zetten sterk in op groene brandstoffen. Ook zetten de meeste ruimtevaartbedrijven in op herbruikbare raketten om ruimteafval zoveel mogelijk tegen te gaan. Bovendien zal de ruimtevaartsector ook gewoon nog belangrijker worden in de toekomst, bijvoorbeeld als antwoord op een dreigend grondstoffentekort op aarde.”

Tot slot, hoe ‘toevallig’ is het dat Branson zijn testvlucht verschoof en die negen dagen voor de testvlucht van Jeff Bezos’ ruimtevaartmaatschappij Blue Origin plaatsvindt?

“Daar is inderdaad weinig toevallig aan. (lacht) Branson, Bezos en Musk: ieder van hen wil natuurlijk de geschiedenisboeken halen. Daarnaast is de eerste zijn ook gewoon belangrijk voor de marketing van Virgin Galactic.”