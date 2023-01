Brandwondenchirurg vraagt totaalverbod voor particulieren: ‘Meer slachtoffers van vuurwerk dan voorbije zestien jaar’

Ook het diensthoofd van het Brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek Thomas Rose vraagt een totaalverbod op vuurwerk. Op oudejaarsnacht zag hij een enorme opstoot in het aantal slachtoffers.

Het diensthoofd van het grootste brandwondencentrum van Europa maakt zich grote zorgen. “In de dagen na de jaarwissel meldden zich hier vijf patiënten met door vuurwerk veroorzaakte brandwonden aan voor verzorging”, vertelt Rose. “Vier van hen hadden brandwonden aan de handen, nadat het fout was gelopen met vuurwerk dat ze zelf hadden aangestoken. Eén jongeman was er veel erger aan toe: in zijn gezicht was een vuurpijl ontploft. Het buskruit was ingebrand in zijn gelaat, met tweedegraads brandwonden tot gevolg. De patiënt in kwestie mag van geluk spreken dat hij kan worden opgelapt zonder een huidtransplantatie.”

Vijf gewonden door vuurwerk die zich na de jaarwissel aanmeldden in Neder-Over-Heembeek, het lijkt weinig. Maar schijn bedriegt. “In de zestien jaar dat ik hier diensthoofd ben, hebben wij na de nieuwjaarswissels amper slachtoffers van vuurwerk gezien. De vijf patiënten die we nu over de vloer kregen, zijn er méér dan in die zestien jaar samen.” Een grote toename, dus. “Ik hoor ook van collega’s in Nederland dat er dit eindejaar veel meer slachtoffers waren. De ergste gevallen komen nog niet eens bij ons terecht. Bij ons gaat het enkel over brandwonden. Slachtoffers met oogletsels of afgerukte vingers belanden in gespecialiseerde centra.”

Meer aan de hand

“Maar vuurwerk wordt nu ook al gebruikt om doelgericht hulpverleners te beschieten: brandweerlui, politiemensen en ambulanciers”, verzucht de brandwondenchirurg. “Ik had nooit of te nooit kunnen denken dat we ooit in die situatie zouden belanden. Het gaat niet alleen over Antwerpen en Brussel, maar we zagen die agressie nu ook voor het eerst in Europese grootsteden als Parijs en Berlijn. Het is een maatschappelijk probleem: vuurwerk dat tijdens samenscholingen als een wapen wordt gebruikt en doelbewust wordt gericht om schade te berokkenen. En niet alleen met Nieuwjaar. Hoeveel incidenten met vuurwerk hebben er zich vorig jaar niet voorgedaan op tribunes van voetbalstadions?

“Zelfs de Voetbalbond heeft mij al gecontacteerd om eens te komen praten over hoe je fans die pyrotechniek afvuren in stadions in moet aanpakken. Met strengere straffen, zou ik zeggen. Tot gevangenisstraffen toe. Want het is levensgevaarlijk.”

Thomas Rose. Beeld ID/ Dieter Telemans

Er is al enkele jaren een verbod op vuurwerk in Vlaanderen, particulieren kunnen enkel vuurwerk afsteken als een burgemeester daar met een vergunning toestemming voor geeft of een uitzondering maakt op de regels, wat in 40 procent van de gemeenten ook gebeurt met oudjaar. Hij vraagt om snel in te zetten op preventie en sensibilisering. “Ik verheel niet dat ik bang ben als brandwondenchirurg. Als we niets ondernemen, is de kans groot dat het op 31 december 2023 nog erger wordt. Want vergis je niet: wij weten uit ervaring dat veel slachtoffers met kwetsuren door vuurwerk (vorig jaar raakten 68 mensen gewond, AG) zich niet voor verzorging aanbieden. Uit schaamte. Dus het zijn er in werkelijkheid een pak meer.

“In een sterkere restrictie op de verkoop van vuurwerk geloof ik niet. Hoe ga je dat controleren? Je kan vuurwerkproducten gewoon in webwinkels in andere Europese landen bestellen. Ik zie maar één oplossing: een nationaal, totaalverbod op vuurwerk voor particulieren. Laat het ons houden op georganiseerd, professioneel vuurwerk dat de steden organiseren en waarbij mensen op een veilige afstand worden gehouden.”