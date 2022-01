Branden in Californië bedreigen zelfs de oudste sequoiabossen

De sequoia’s in de Californische natuurparken zijn enorm: het grootste exemplaar, ‘General Sherman’ in het Sequoia National Park, is 83,8 meter hoog en heeft een diameter van 11,1 meter. Ter illustratie: om de volledige omtrek van de boom te kunnen omarmen, heb je een groep van ongeveer twintig volwassenen nodig.

Sequoia’s kunnen zo oud worden omdat ze zich verbazend goed aanpassen aan hun omgeving. Californië wordt al sinds mensenheugenis geteisterd door branden, en sequoia’s hebben als reactie een isolerende bast ontwikkeld die tot een meter dik kan zijn en die ze beschermt tegen schade van branden.

Een uitgebrande sequoiaboom in het Sequoia National Park. Beeld AP

Zwartgeblakerde resten

Maar de bosbranden in Californië zijn verwoestender dan ooit, zegt Christy Bingham, verantwoordelijk voor conservatie in het Sequoia National Park, op de Britse omroep BBC. Een enorm sequoiabos in het park is herschapen tot een monochroom grijs landschap met zwartgeblakerde resten van de enorme bomen. “Voor 2015 heeft niemand een sequoia gezien die er zo uitzag. Nooit zag je een boom vuur vatten en opbranden alsof hij een kaars was.”

Een lichtpuntje is dat jonge sequoia’s van verbrande grond houden. De kans is dus groot dat er volgend jaar uit de grond schieten op de plaats waar ooit enorme mastodonten stonden. Bovendien ziet het ernaar uit dat sommige bomen het alsnog zullen overleven.