Brand rusthuis: alarm was al twee keer eerder afgegaan

De vuurhaard op de tweede verdieping van woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot ontstond vrijdagavond laat, rond 22.40 uur. Er was een hevige rookontwikkeling, en die werd een 88-jarige bewoner fataal. Hij werd bevangen door de rook. Elf anderen, zowel bewoners als personeelsleden van het rusthuis, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens de eerste bevindingen van de branddeskundige is het vuur bewust aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak en heeft al camerabeelden opgevraagd. Momenteel lijken er nog geen verdachten te zijn opgepakt. De deuren van het centrum gaan om 21 uur dicht, al is het ook mogelijk dat iemand extern zich daarvoor al in het gebouw verschanst had. Na 17 uur is het onthaal immers onbemand.

Voetstappen op gang

Het personeel reageert vol ongeloof. “Dag en nacht staan wij voor onze bewoners klaar, als waren ze onze kinderen. Dit doet ontzettend veel pijn”, zegt personeelslid Kelly De Mey (41).

Opvallend: het brandalarm was eerder vorige week twee keer afgegaan in het rusthuis. “Telkens een intern alarm”, zegt Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Enkel personeelsleden en een verantwoordelijke krijgen dan een melding. Ze zochten naar de oorzaak van het signaal, maar konden op dat moment niets vinden. De politie werd gecontacteerd en de firma die de alarmen plaatste gaat nu alle gegevens uitlezen.” Een personeelslid zou tijdens zo’n alarm vanop het toilet alvast voetstappen op de gang hebben gehoord, terwijl alle bewoners op dat moment in bed lagen.

De 162 bewoners werden tijdelijk overgebracht naar ziekenhuizen. Enkelen onder hen kunnen nu terecht in woonzorgcentra in de buurt. Wanneer Sint-Rochus heropent, is nog niet duidelijk.