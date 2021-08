Brand in Amsterdamse studentenkoten mogelijk aangestoken vanwege regenboogvlaggen

In een appartementsgebouw in Amsterdam waar studenten op kot verblijven brak vrijdagochtend rond kwart voor zes ‘s ochtends brand uit. De politie vermoedt dat er op verschillende locaties in het pand geprobeerd is om brand te stichten. “Deze brandstichtingen lijken gericht te zijn op regenboogvlaggen in het gebouw”, meldt de politie op haar website.

Binnen een uur had de brandweer het vuur onder controle. De brandweer en politie hebben heel het appartementsblok ontruimd. Zo’n honderd mensen zijn opgevangen in een nabijgelegen moskee en op een politiebureau. Vier slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Vier andere bewoners werden door de brandweer met een ladder uit de studentenkoten gehaald. Uit eerste onderzoek zou blijken dat de brand op de achtste verdieping is aangestoken.

Eerdere branden

In het gebouw was al langer een conflicht aan de gang. Het begon in juli, zegt de 24-jarige student Melissa Bakker, die op de tiende verdieping van het gebouw woont. “Een vriendin van mij hing een poster van 20 jaar homohuwelijk op haar deur. Die is toen in brand gestoken.” Een nieuwe poster ging ook in vlammen op. “Begin augustus heeft ze daarom bij kotgenoten regenboogvlaggetjes in A5-formaat in de brievenbus gegooid. Als een soort statement.”

Een 23-jarige student, die niet met haar naam in de krant wil, vertelt dat zij en haar buurmeisje die op hun voordeuren hadden geplakt. “Een dag later waren ze in brand gestoken.” Als reactie daarop hingen de studenten weer nieuwe vlaggetjes op. “Steeds werden die weer aangestoken.”

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie bevestigt dat er meerdere aangiftes zijn gedaan. “Wij waren op de hoogte dat er eerdere incidenten hadden plaatsgevonden met regenboogvlaggen. Daar is ook onderzoek naar gedaan, maar daaruit kwamen weinig opsporingsindicaties naar voren. Dan is het voor ons lastig om erachter te komen wie er verantwoordelijk voor is.”

Beeld Novum RegioFoto

Naar aanleiding van de branden hebben de studenten de verhuurder Stichting Duwo gevraagd om camera’s op te hangen in het gebouw. Duwo was op vrijdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar. Het gesprek over de camera’s liep nog: in een e-mail die door de Volkskrant is ingezien, liet Duwo vorige week aan de verhuurders weten dat een camerasysteem enkel mogelijk is als 70 procent van de huurders akkoord gaat. De reden: “Kosten voor een camerasysteem komen op de rekening van de huurders.”

Het brandalarm in het appartementsblok is volgens studente Melissa Bakker ‘op de meeste verdiepingen’ niet afgegaan. “Ik heb op mijn verdieping mensen wakker moeten maken door aan te bellen en op de deur te kloppen. Ik weet dat dat op andere verdiepingen ook is gebeurd.”

De brandweer was vanochtend nog bezig met een laatste onderzoek. Daarna neemt de forensische opsporingsdienst het over. Getuigen worden opgeroepen om zich, eventueel anoniem, bij de politie te melden.