Brancards met lichamen op de brug in Irpin: heroverde stad maakt trieste balans op

Ook Irpin, een andere voorstad van Kiev, hebben de Oekraïners heroverd op de Russische troepen. De strijd is ten koste gegaan van vele levens. Elk uur worden tientallen lichamen over de brug naar Kiev gebracht.

Bij de verwoeste brug over de rivier de Irpin vertelt de niet meer zo jonge Oekraïense soldaat Nikolaj dat zijn huis is platgebombardeerd. Maar het belangrijkste is dat zijn vrouw, zijn kinderen en hijzelf nog in leven zijn. Dat is niet vanzelfsprekend dezer dagen, en al zeker niet in een stad als Irpin. Vier hulpverleners zetten vlak voor zijn neus een brancard neer.

Er ligt een zwarte zak op, die een van de mannen probeert open te ritsen. De sluiting zit wat stroef, maar na een beetje wringen geeft de zak zijn geheimen prijs. Eerst verschijnt een paar zwarte legerschoenen, daarna een kaki broek en ten slotte, vanonder een T-shirt in dezelfde kleur, een spierwitte buik die opbolt boven een veel te strak aangespannen broeksriem. Verder openritsen hoeft niet. Nadat de hulpverlener heeft ontcijferd wat er op een papiertje tussen de broekspijpen gekrabbeld staat, mag de sluiting weer dicht.

Brug

Het lichaam is van een van de soldaten die de voorbije dagen aan de andere kant van de brug hun leven hebben gegeven voor wat misschien de belangrijkste overwinning van het Oekraïense leger tot nog toe is: de herovering van Irpin, een voorstad van Kiev waarvan het strategisch belang moeilijk overschat kan worden.

Hulpverleners dragen een brancard met een lichaam, weggestopt in een zwarte zak. Beeld Jan Hunin

Nu de plek opnieuw in handen van de Oekraïners is, kunnen de Russen hun plannen om de hoofdstad te omsingelen definitief opgeven. Dat gaven ze afgelopen week ook indirect toe, met de mededeling dat ze hun troepen in de buurt van Kiev gaan afbouwen. Iedereen die de Russen een beetje kent, weet wat dat betekent: het is geen kwestie van niet willen, maar niet kunnen.

Bij de Oekraïense soldaten die in de buurt van de verwoeste brug rondhangen, zorgde de overwinning voor een bijna euforisch gevoel. Hoe meer je eet, hoe groter de eetlust, weet Sergej, die met een paar strijdmakkers van peloton Odin van een welverdiende pauze geniet. Maar de mannen zullen niet rusten voordat ze de laatste Rus uit Oekraïne hebben verjaagd.

Gebarentaal

Hoe hoog de prijs is die daarvoor betaald moet worden, blijkt bij de brug die enkele weken geleden nog het toneel was van chaotische taferelen. Tienduizenden Oekraïners probeerden er halsoverkop hun stad te ontvluchten. Nu is het er veel rustiger, al worden er nog altijd mensen geëvacueerd. Galina bijvoorbeeld, die aan de hand van een vrijwilliger de rivier oversteekt (zie video). Ze heeft pijn aan haar hart, zegt ze, maar daar weet Frank Hüne wel raad mee. De Duitser heeft zijn vakantie opgeofferd voor zijn “buren in nood”, niets maakt hem gelukkiger dan mensen helpen. Rustig in- en uitademen, maakt hij Galina duidelijk, terwijl ze samen de berm opklauteren. In gebarentaal, want hij spreekt geen Russisch of Oekraïens.

De meeste aandacht trekken toch wel de lichamen die in zakken naar de overkant worden gebracht, om vandaar in bestelwagens naar Kiev getransporteerd te worden. Het moeten er tientallen per uur zijn. Soms druppelt er bloed van een brancard.

Dat er in de omgeving van Irpin nog altijd zwaar wordt gevochten, blijkt bij een rondrit door de stad. Aan de kant van de brug, waar een heleboel flatgebouwen in aanbouw staan, lijken de gevolgen van de strijd nog mee te vallen. “Wacht maar tot je dichter bij de frontlinie komt”, zegt Vova, een vrijwilliger van een jaar of dertig die met zijn bestelwagen heen en weer rijdt tussen de brug en de stad.

Uitgebrand

In de buurt van het aangrenzende Boetsja lijkt het of er een orkaan heeft huisgehouden. Maar dan een die behalve voor omgevallen bomen en afgerukte daken ook voor uitgebrande gebouwen zorgt. Vooral in de buurt van Reforma, een zwartgeblakerd fitnesscentrum waarop in grote letters ‘White House’ staat, is de ravage enorm. De gebouwen die geen schade hebben opgelopen, zijn op de vingers van een hand te tellen.

En het is nog niet helemaal gedaan, want ondanks hun toezegging zich terug te trekken lijken de Russen niet van plan dat zonder slag of stoot te doen. De afgelopen dagen werd er tussen de verschillende linies onafgebroken geschoten. Tot in Kiev daverde het.

In de buurt van de aangrenzende voorstad Boetsja lijkt het wel of er een orkaan heeft huisgehouden. Maar dan een die behalve voor omgevallen bomen en afgerukte daken ook voor uitgebrande gebouwen zorgt. Beeld Jan Hunin

Dat houdt Vova niet tegen om met zijn ook al niet ongeschonden bestelwagen soelaas te bieden aan de achterblijvers. Aan mensen én dieren. “Bedankt”, zegt een oudere vrouw, nadat ze op de hoek van haar straat een zak etenswaren in ontvangst heeft genomen. Ze wenst Vova en zijn kompanen een behouden thuiskomst. Iets minder enthousiast zijn de honden die door hun baasjes zijn achtergelaten en doelloos door de straten lopen. Er zijn opvallend veel rashonden bij: Irpin, een kuuroord, was niet bepaald een arme stad.

Mopshond

Niet elke hond is even gewillig als de Siberische husky die een plaatsje heeft gevonden op de passagiersstoel van Vova’s busje. Een zwarte labrador die komt snuffelen bij de open zijdeur, heeft na enige aarzeling toch geen zin om zijn zwerversleven in te ruilen voor een veilig, maar gebonden bestaan. Hij blijft. Een herdershond, die op verzoek van de eigenaar wordt opgehaald, wordt wel de bestelwagen in getrokken.

De husky vindt het best oké om geëvacueerd te worden in het minibusje. Beeld Jan Hunin

Er zijn ook dieren waarvoor hulp helaas te laat komt, zoals de mopshond die door de stokoude bewoonster van de Oekraïensestraat 88 uit een schuurtje wordt gehaald. Een granaatscherf is het diertje fataal geworden. De vrouw legt hem in een kartonnen doos, waarna ze drie keer een kruisteken slaat. Nadat ze nog een keer haar hand op haar borst heeft gelegd, steekt ze ten slotte haar armen in de lucht, de vingers uit elkaar, ten teken van overgave. Het zij zo, dat is de oorlog, ze kan er niets aan veranderen.