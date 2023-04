Bpost wuift verantwoordelijkheid van illegale krantafspraken weg, maar hoelang kan het dit nog volhouden?

Waarover gaat dit?

Eind 2022 dropte de Belgische mededingsingsautoriteit (BMA) een bommetje in het medialandschap. Het zou aanwijzingen hebben gevonden van mogelijke belangenvermenging bij de toekenning van het contract voor de bedeling van kranten en magazines. Dankzij dit contract krijgt Bpost ieder jaar ongeveer 170 miljoen euro van de overheid om te zorgen dat lezers ’s ochtends hun krant ontvangen.

Bpost smeet kort daarna haar CEO Dirk Tirez en twee topmanagers buiten. Het bestelde ook een interne audit bij de advocatenkantoren Eubelius en Jones Day. De krant De Tijd kon deze audit inkijken en bracht de inhoud vrijdagochtend naar buiten. Bpost weigert de audit vrij te geven, maar bevestigt dat de informatie klopt.

Wat staat er in het rapport?

Eerst en vooral dat er bij de toekenning van de krantenconcessie voor 2023-2027, die in 2021 werd opgestart, illegale afspraken werden gemaakt. Vier partijen waren hierbij betrokken: enerzijds de krantendistributeurs Bpost en PPP, anderzijds de uitgevers DPG Media en Mediahuis. Ieder had daarbij zijn eigen belang te verdedigen. Zo wilde Bpost het contract te allen koste binnenhalen omdat er veel geld en duizenden jobs van afhingen. In ruil om niet mee te dingen naar het contract zou concurrent PPP op haar beurt een deel van de kranten mogen bedelen. De uitgevers, die zelf ook hun graantje meepikken van de subsidies, maakten hierover afspraken met Bpost.

Eind 2021 zouden toplui van Bpost, DPG Media en Mediahuis de ‘tripartitedeal’ hebben bezegeld met een etentje in het driesterrenrestaurant Zilte, bovenop het MAS in Antwerpen. Rond diezelfde tijd werd een interne Bpost-nota bezorgd aan toenmalig CEO Tirez. Die zou in rode letters hebben vermeld dat PPP bevestigd had om niet mee te dingen naar de nieuwe concessie. Deze passage was echter geschrapt toen de nota werd overhandigd aan de auditeurs. Volgens hen werd bewijsmateriaal dus bewust gemanipuleerd om het onderzoek te bemoeilijken.

De audit doet ook vragen rijzen over het vorige krantencontract dat in 2015 werd afgesloten. Ook toen haalde Bpost de opdracht binnen ten koste van enkele concurrenten. Hoewel de audit geen harde bewijzen blootlegt voor gelijkaardige wanpraktijken, maakt het wel gewag van een gentlemen’s agreement dat destijds werd afgesloten tussen Bpost en een concurrent. De concurrent trok zich toen terug uit de tender, waarna Bpost de concurrent overnam. Bpost zou in de overnameprijs rekening hebben gehouden met deze terugtrekking.

Wat betekent dit voor Bpost?

Volgens Bpost niet zo veel. “Deze audit is een puur intern document”, benadrukt woordvoerster Veerle Van Mierlo. De audit staat los van de drie andere onderzoeken die momenteel nog lopen naar de zaak: een externe audit die werd besteld door de federale regering, het onderzoek door de BMA en een onderzoek door Justitie. Zij zijn alle drie nog lopende en zullen allicht rekening houden met de inhoud van deze audit.

Aangezien de drie betrokken toplui inmiddels de laan zijn uitgestuurd, kan Bpost naar eigen zeggen niet veel extra doen, behalve de interne procedures aanscherpen. De drie zouden volledig op eigen houtje hebben gehandeld. “Ze zijn op heterdaad betrapt”, zegt Van Mierlo. De vraag is wel hoelang het bedrijf dit zal kunnen volhouden. De audit heeft het over een breed verspreide cultuur van gebrekkige compliance binnen Bpost.

Hoe dan ook riskeren de toplui en het bedrijf fikse geldboetes. Wie schuldig bevonden wordt aan schriftvervalsing of het manipuleren van aanbestedingen kan ook een celstraf krijgen.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich dringt aan op het openbaar maken van de audit. “Bpost is voor 51 procent in handen van de overheid. Dat betekent dat de burger hier een zegje in mag hebben.” Bpost is voorlopig niet van plan dit te doen. Voogdijminister Petra De Sutter (Groen) vraagt de audit ter inzage voor te leggen aan de bevoegde kamercommissie.

Hoe zit het nu met de krantenbedeling?

Wegens de onregelmatigheden verlengde de regering-De Croo het aflopende krantencontract met Bpost tot 2024. De bedoeling is dat er later dit jaar een nieuwe concessie wordt afgesloten voor de periode 2024-2027. In februari besliste de regering dat de jaarlijkse dotatie voor dit nieuwe contract sowieso 50 miljoen euro per jaar lager zal liggen. “We nemen pas een beslissing over de nieuwe concessie als het onderzoek van de BMA afgerond is”, zegt het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

De regering zit verveeld met de zaak. Met 26.000 werknemers is Bpost een belangrijke werkgever. Vooral de socialisten hopen zware saneringen te vermijden. Voor de liberalen staat het krantencontract echter al langer ter discussie. Is het wel aan de overheid, die zelf hoofdaandeelhouder is van Bpost, om daar zoveel geld aan te geven?

Ook voor de uitgevers staat er veel op het spel, want dankzij het krantencontract kunnen ze hun publicaties al jaren tegen een voordeligere prijs bij hun abonnees krijgen. Babet Verstappen, woordvoerster van DPG Media, wil voorlopig niet reageren op de audit. “Wij werken volop mee aan het onderzoek van de BMA, en wachten het resultaat hiervan af.” Ook Mediahuis onthoudt zich van commentaar.