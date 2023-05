Bpost-voorzitter Audrey Hanard vandaag op de rooster in de Kamer: uitmester van de poststal of handpop van Magnette?

Wat de oppositie ook beweert, Bpost-voorzitter Audrey Hanard is niet de handpop van de PS, zegt ze zelf. In het parlement zal ze zich moeten verantwoorden voor haar intense contacten met de PS-top en de wantoestanden bij het pakjesbedrijf.

“Dat PS haar poulain wil beschermen, is logisch. Maar dat andere partijen dit toestaan, slaat werkelijk alles.” Nog voordat Audrey Hanard (37) vandaag plaatsneemt op de pijnbank van het parlement, zal ze voor een zoveelste keer in het vizier worden genomen door oppositiepartij N-VA. Volgens Kamerlid Michael Freilich (N-VA) doet de meerderheid er namelijk alles aan om de voorzitter van Bpost al bij voorbaat uit de wind te zetten.

“Wat aanvankelijk een hoorzitting met mevrouw Hanard zou zijn over de belangenvermenging bij Bpost, blijkt nu plots een zitting te zijn waar vier toplui van Bpost op afkomen. Bovendien gaan ze het ook hebben over andere zaken, zoals de financiële situatie. Een duidelijke poging om de vis te verdrinken. Hoef ik er nog aan toe te voegen dat de voorzitter van de commissie een PS’er (Jean-Marc Delizée, ADB) is?”

De uithaal van Freilich schetst de uitdaging voor Audrey Hanard, sinds 2021 voorzitter bij Bpost. De nieuwkomer leek aanvankelijk komaf te maken met een aantal wanpraktijken bij het postbedrijf, zoals de illegale prijsafspraken rond het contract over de krantenbedeling. Een interne audit hierover leidde zelfs tot het ontslag van oud-CEO Dirk Tirez. Maar sinds enkele weken ligt Hanard zelf onder vuur, vooral vanwege haar vele contacten met de PS, de partij die haar voordroeg als voorzitter.

Filantropische trekjes

De perfect tweetalige Hanard timmerde de voorbije jaren een indrukwekkend cv bij elkaar. Na haar studies handelsingenieur aan Solvay in Brussel trok ze naar Columbia University in New York, waar ze een master in de publieke administratie behaalde. Vervolgens werkte ze als consultant voor McKinsey – het bedrijf dat miljoenen euro’s binnenhaalde via opdrachten bij Bpost – en startte ze mee het Waalse biotechbedrijf Spectralys op. Sinds vorig jaar zetelt ze in de raad van bestuur bij Proximus.

Toch is Hanard, die tussen Brussel en Londen pendelt, niet het prototype van de gehaaide bestuurder. Gewapend met een yogamat trok ze ooit tien dagen naar India om er twaalf uur per dag te mediteren. Ze was het hoofd filantropie bij Telos Impact, een adviesbureau dat ijvert voor een rechtvaardiger en duurzamere samenleving. Ze trok naar Afghanistan en Haïti als democratisch waarnemer bij de verkiezingen. En ze is partner bij het duurzame adviesbureau Dalberg in Londen, waar ze zich onder andere specialiseert in inclusief onderwijs.

Die filantropische trekjes uiten zich ook in haar voorzitterschap van Be Education, een organisatie die de kwaliteit van het Belgische onderwijssysteem wil verbeteren, en haar bestuursmandaat bij SINGA, een organisatie die asielzoekers en mensen zonder papieren begeleidt in Brussel. Twee jaar lang leidde ze ook de Vrijdaggroep, een denktank van jonge high potentials die de wereld willen verbeteren. Daar schreef ze onder andere mee aan een rapport over de legalisering van cannabis en de fouten in het Belgische gevangenissysteem.

Mede-auteur van dat laatste rapport uit 2019? Ene Thomas Dermine, inmiddels staatssecretaris voor Relance in Vivaldi en ook ex-McKinsey. Net als Dermine werd Hanard opgevist door PS-voorzitter Paul Magnette. Ze zijn de boegbeelden van de nieuwe zakelijkheid die Magnette wilde uitdragen na de schandaalsfeer bij de oude PS.

Grenzen afgetast

Haar PS-affiliatie is een van de belangrijkste zaken die Hanard zal moeten uitklaren tijdens de hoorzitting in het parlement. Hanard had verschillende ontmoetingen met Magnette en vicepremier Pierre-Yves Dermagne op het moment dat Bpost een belangrijk contract voor de krantenbedeling probeerde binnen te halen. Voogdijminister Petra De Sutter (Groen) noemde die contacten vorige week “niet normaal”, al nuanceerde ze dat achteraf in deze krant.

In de omgeving van Hanard valt te horen dat er in die periode ook met andere vicepremiers werd samengezeten. Vooral om het nieuwe toekomstplan voor Bpost, waarin er sprake was van het schrappen van 6.500 jobs, toe te lichten. Dat enkel bij de PS ook de voorzitter werd uitgenodigd, zou een strategische keuze zijn geweest. “We wisten dat werkgelegenheid erg belangrijk was voor de PS. Vandaar dat het cruciaal was om de partij mee te krijgen in dit verhaal”, zegt een ingewijde.

Audrey Hanard. Beeld BELGA

Volgens deze versie zou Hanard dus niet de handpop van de PS zijn geweest, maar de boodschapper van het slechte nieuws. Al wie het omgekeerde vermoedt, zou zich laten meeslepen door de kwalijke framing die door Tirez zou zijn verspreid na zijn ontslag. Hanard zelf weigert commentaar.

Hoe dan ook heeft de voorzitter de grenzen van het wettelijke afgetast, en volgens critici zoals Freilich overtreden. Daarnaast zal ze in het parlement vragen moeten beantwoorden over de miljoenen die McKinsey jarenlang bij Bpost binnenrijfde via onrechtmatig toegekende overheidsopdrachten. Idem over de vermeende onregelmatigheden bij de interne audit, die uiteindelijk tot het ontslag van Tirez leidde.

Toch lijkt de kans klein dat de Brusselse echt in de problemen komt. Na de ophef van de voorbije weken hebben de Vivaldi-partijen de rangen rond Hanard gesloten. Tenzij er alsnog een rokend pistool opduikt.