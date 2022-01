Bpost verkoopt dochtertak aan gokbedrijf: ‘Dit kan bijdragen tot de normalisering van gokken’

Nadat het nieuws eerst uitlekte in De Tijd, bevestigde Bpost dat er een deal is over de verkoop van alle aandelen van Ubiway Retail, een resem krantenwinkels die door zelfstandige ondernemers uitgebaat worden onder de namen Press Shop, Relay, Hubiz en Ubi. Bpost, sinds 2016 eigenaar van de winkels, zette de poot in het voorjaar in de etalage, omdat de activiteiten niet langer kernactiviteiten in de strategie van het bedrijf zijn.

Financiële details geven de bedrijven niet, en wat Golden Palace juist van plan is met de winkels is ook niet meteen duidelijk. In het persbericht over de deal staat dat het bedrijf zijn activiteiten wil diversifiëren en van plan is het Ubiway Retail netwerk verder te ontwikkelen. Dat netwerk was de voorbije jaren onder bpost flink afgeslankt. Zes jaar geleden was nog sprake van 220 verkooppunten, nu 170.

Wellicht ziet Golden Palace de krantenwinkels als een bijkomend kanaal om gokproducten aan de man te brengen. Dat Bpost – een door de overheid gecontroleerd bedrijf – het licht op groen zet voor de deal, leidt dan ook tot heel wat kritiek. Onder meer Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) wijst erop dat de overname er komt “op een moment dat we gokverslaving sterker willen aanpakken”, zo schrijft hij op Twitter.

Strijd tegen zicht- en beschikbaarheid

Ook minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), wier partij al langer pleit voor een totaalverbod op gokreclame, betreurt de keuze. “Bpost is een autonoom overheidsbedrijf en dit werd beslist door hun raad van bestuur, maar dat neemt niet weg dat het vanuit ethisch oogpunt een beslissing is die wrang smaakt.”

Volgens Kathleen Peleman, directeur het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD), is echter duidelijk dat de regering hiermee “elk actieplan ondermijnt om gokverslaving tegen te houden”. In het regeerakkoord zijn daarover de nodige ambities geformuleerd.

Peleman wijst erop dat leeftijdscontroles bij krasbiljetten of de loterij nu al erg moeilijk verlopen in de setting van een krantenwinkel. “De gesprekken daarover zullen er niet makkelijker op worden nu de industrie zo’n grote poot heeft verworven.”

Uit 2018 toont aan dat 1 op de 10 Vlamingen wekelijks een kans- of geldspel speelt, en 1 op de 100 loopt risico op een gokverslaving. Volgens Peleman is de strijd tegen verslaving er vooral een tegen zichtbaarheid, zoals reclame, en beschikbaarheid.

De winkels in kwestie bevinden zich veelal op strategische plaatsen met veel passage, zoals luchthavens, stations, shoppingcenters of ziekenhuizen. “Het biedt sowieso heel wat opportuniteiten aan de kansspelsector om hun producten te promoten, en dat draagt verder bij tot de normalisering van gokken.”