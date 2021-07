Bpost betaalde ontslagen Van Avermaet half miljoen euro

Van Avermaet moet in de VS voor een ‘grand jury’ verschijnen omdat hij wordt beschuldigd van verboden prijsafspraken bij een vorige werkgever, veiligheidsbedrijf G4S.

Van Avermaet en twee andere voormalige kopstukken uit de beveiligingssector riskeren tot 10 jaar cel en een geldboete van 1 miljoen dollar. Als ze schuldig pleiten, kan de maximale strafmaat gereduceerd worden tot 2 jaar cel en een geldboete van 100.000 dollar, omgerekend zo’n 84.000 euro. In België loopt nog een onderzoek.

Er is volgens De Standaard nog geen consensus in de raad van bestuur van het postbedrijf over de opvolger van Van Avermaet. Een externe saneerder die nu bij DHL aan de slag is, zou in aanmerking komen.