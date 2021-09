Boze president Biden richt zijn pijlen op 80 miljoen niet-gevaccineerden: in deze Amerikaanse staten loopt de epidemie weer uit de hand

Het was een beeld dat ze liefst nooit meer hadden teruggezien na de eerste en tweede golf, maar begin augustus was het opnieuw zover. In de parkeergarage van het universitaire ziekenhuis van Mississippi in de stad Jackson werd toen in allerijl een nieuw veldhospitaal met 32 bedden opgetuigd.

De noodgreep moest de steeds groter wordende stroom coronapatiënten in de staat helpen opvangen. Met amper 40 procent volledig gevaccineerde inwoners bevindt Mississippi zich helemaal achteraan in de ranking van de vijftig Amerikaanse staten, terwijl het omgekeerd net bovenaan staat in de lijst met coronahospitalisaties.

Het Samaritan's Purse Emergency Field Hospital begin augustus in Jackson, Mississippi. Beeld AP

De statistieken spreken voor zich: de Verenigde Staten bevinden zich volop in een nieuwe coronagolf, met hospitalisatiecijfers die die van de tweede golf evenaren, toen er van vaccinaties nog geen sprake was. Gemiddeld komen er elke dag bijna 148.000 nieuwe besmettingen bij, in de ziekenhuizen liggen weer 100.000 coronapatiënten.

Per dag komen er meer dan 1.500 overlijdens bij, een stijging met 28 procent tegenover twee weken geleden, zo berekende The New York Times. De totale dodentol staat op meer dan 654.000.

Tegelijkertijd is nog maar net iets meer dan de helft van de bevolking gevaccineerd. Na een blitzstart begin dit jaar, waarbij Amerika de rest van de wereld op een enkele uitzondering na het nakijken gaf, is het tempo al van voor de zomer aan het slabakken. Terwijl andere westerse landen de ooit magische grens van 70 procent gevaccineerden naderen of overschrijden, blijven de VS al wekenlang steken rond de 50 procent.

In zijn toespraak gisteren richtte Biden zijn pijlen daarom vooral op de 80 miljoen inwoners die nog geen coronaprik haalden, terwijl ze er wel voor in aanmerking komen. Hij sprak hen daarbij rechtstreeks aan terwijl hij zijn frustratie niet kon of wilde verbergen. “Dit is de pandemie van de ongevaccineerden”, sprak de president. “We hebben geduld gehad. Maar dat geduld raakt stilaan op. Jullie weigering treft ons allemaal.”

De verschillen tussen de staten zijn groot, waarbij de regio’s met een hogere vaccinatiegraad veel minder zwaar getroffen zijn dan waar de terughoudendheid groter is. Naast Mississippi is ook in Alabama, Arkansas, Wyoming en Idaho nog maar 40 procent van de bevolking volledig gevaccineerd en moeten in verhouding meer mensen in het ziekenhuis worden opgenomen.

Alabama heeft de bedenkelijke eer de laagste vaccinatiecijfers van het land te hebben, en samen met Florida de hoogste ziekenhuiscijfers. In totaal worden er meer dan 3.000 patiënten verzorgd, of 61 per 100.000 inwoners.

In Florida liggen, na de piek van eind augustus met 17.000 gehospitaliseerden, nog altijd 13.000 patiënten in de ziekenhuizen. Met 64 per 100.000 inwoners is dat het hoogste aantal van de VS. Tegelijkertijd is nog maar 54 procent volledig gevaccineerd, net iets meer dan het cijfer voor het hele land (53 procent).

Idem in Georgia, waar 43 procent gevaccineerd is en er 60 patiënten per 100.000 inwoners in het ziekenhuis liggen. Texas telt 49 procent gevaccineerden, en in absolute aantallen het hoogste aantal ziekenhuispatiënten: 14.400, of 50 per 100.000 inwoners.

Biden hoopt vooral in die staten de vaccinatiegraad nog naar omhoog te krijgen, al beseft hij dat dat zeker op korte termijn evenmin een wonderoplossing zal zijn. Naar verwachting zullen de maatregelen voor het bedrijfsleven ongeveer 80 miljoen werknemers in de VS treffen en meer dan 17 miljoen mensen in de zorgsector.

Met het nieuwe beleid kunnen ambtenaren van de federale regering straks niet kiezen voor regelmatige coronatests in plaats van voor een vaccinatie. De verplichting geldt zowel voor de ongeveer 4 miljoen ambtenaren als voor de meer dan 17 miljoen zorgwerkers. “Mensen moeten zeker weten dat ze in veilige handen zijn als ze bij hen komen”, zei Biden. In de privésector blijft de keuze tussen een coronatest en vaccinatie wel bestaan voor werknemers in bedrijven met meer dan 100 personeelsleden.

Ook in het onderwijs is het van belang dat zo veel mogelijk wordt gevaccineerd, zegt Biden. Prompt besliste miljoenenstad Los Angeles om alle schoolgaande kinderen ouder dan 12 jaar te verplichten zich voor het einde van het jaar laten vaccineren. De beslissing heeft gevolgen voor zo’n 600.000 leerlingen op 1.200 verschillende scholen. Mogelijk zullen andere Amerikaanse steden het voorbeeld van Los Angeles volgen. Tegen 21 november moeten de kinderen de eerste dosis gekregen hebben en de tweede ten laatste op 19 december. Uit overheidsdata blijkt dat 58 procent van de 12- tot 18-jarigen in Los Angeles al één keer is gevaccineerd.