Boze bezoekers na enorme drukte in Walibi: ‘140 minuten aanschuiven voor één attractie’

De gigantische drukte in Walibi afgelopen weekend zorgt online voor heel wat klachten. Mensen hekelen vooral de gigantische wachtrijen. Sommigen geven aan bijna drie uur te hebben aangeschoven voor een rollercoaster.

Door de drukte liep ook de parking in het honderd en was het voor velen lang wachten op eten. Doorheen heel het park was het ook vaak schuiven met de massa mee: “We zaten precies in een aflevering van The Walking Dead”, vertelt een bezoeker.

“Het was een overrompeling”, zegt een bezoeker op Twitter. “We moesten lang aanschuiven om binnen te raken, maar dat was nog niets in vergelijking met de lange wachtrijen voor de attracties. Het is niet normaal dat ze zoveel volk binnenlaten.”

Over de spookhuizen zelf zijn de reacties wel positief, maar ook daar waren lange wachtrijen.

Drukte in Walibi. Beeld Twitter

Woordvoerster Justien Dewil raadt mensen zonder ticket, of met een ticket op datum, aan om later langs te komen. “Dit zijn de drukste dagen van Halloween. Maar we vieren zestien dagen Halloween in dit park, dus er is nog tijd tot 6 november”, zei Dewil op Radio 1.

Ook in andere pretparken is het heel erg druk. Zo moest ook Bellewaerde in Ieper al bezoekers weigeren.