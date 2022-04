Bouwmaterialen dit jaar al 16 procent duurder: dit is de impact op wie (ver)bouwt

Het gaat van kwaad naar erger met de prijzen en levertermijnen van bouwmaterialen. Vooral de prijzen van staal, non-ferro, hout, pvc en isolatiematerialen gingen sinds het losbarsten van de oorlog in Oekraïne nog verder omhoog. Bij ruim vier op de tien (44 procent) bouwmaterialenhandelaars zijn offertes door de snel evoluerende prijzen nog maar enkele dagen geldig, bij 8 procent is dat zelfs nog maar enkele uren.

“De prijs van vandaag voor bijvoorbeeld een hoeveelheid hout voor het dakgebinte kan morgen al helemaal anders zijn”, zegt Sven Nouten van de Confederatie Bouw. Bovendien zeggen nu al ruim acht op de tien (82 procent) aannemers te maken te hebben met nog langere levertermijnen dan in januari. “Dat maakt het werk voor aannemers niet alleen moeilijker, het is zo ook lastig met de klant-bouwheer duidelijke en transparante prijs- en andere afspraken te maken.”

Ruim de helft (51 procent) van de aannemers rekent de prijsverhogingen van materialen, lonen en energie echter nog niet door aan particuliere bouwers, zo blijkt nog uit de bevraging bij goed 300 bouwondernemingen begin deze maand. “Wellicht om de klant niet af te schrikken, of omdat de mogelijkheid tot prijsaanpassingen gewoonweg niet in eerder opgemaakte contracten werd opgenomen”, zegt Nouten. “Terwijl dit wel is aan te raden, werkt één op de twee bouwfirma’s niet, of nog niet, met een herzieningsclausule voor materiaalprijzen. Of met een dagprijs, zoals dat ook in sommige restaurants voor bijvoorbeeld de tongfilet het geval is. Dergelijke firma’s dragen momenteel de verliezen nog zelf, terwijl vele aangeven dit niet lang meer te kunnen volhouden.”

Vrees werven te moeten stilleggen

Er klinkt in de sector bovendien maar weinig optimisme over de nabije toekomst. “De overgrote meerderheid van de bouwbedrijven vreest door een gebrek aan materialen en/of te grote verliezen wegens de hoge extra kosten bepaalde werven of delen ervan weldra te moeten stilleggen”, zegt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw.

Om het hoofd boven water te kunnen houden, verwacht de bouw nog een aantal ondersteunende maatregelen vanuit de overheid. Demeester: “Zo zou tijdelijke overmacht moeten worden toegepast wanneer werkzaamheden door leveringsproblemen niet mogelijk zijn. Ook dienen de accijnzen op zakelijk energieverbruik te worden verminderd en moeten er gedetailleerde prijsherzieningsformules in contracten worden ingevoegd.”