Bouwheer Lantis bevestigt: grondwerken op de Oosterweelwerf voorlopig opgeschort

Wat is er aan de hand?

De Raad van State schorste gisteren het technische verslag waarop bouwheer Lantis zich baseert om met PFOS-vervuilde gronden te verplaatsen bij de Oosterweelwerken. Actiegroep Grondrecht, Greenpeace en burgeractivist Thomas Goorden hadden daar een hoogdringend beroep tegen ingediend.

Wat betekent dit voor de Oosterweelwerken?

Concreet betekent dit dat Lantis de grond niet langer kan verplaatsen en dat de werken op Linkeroever niet kunnen doorgaan als gepland. De bouwheer bevestigt dat.

Hoe moet het nu verder?

“Onze werken zijn steeds met zorg voor de omgeving en de volksgezondheid uitgevoerd”, reageerde Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis, op het arrest. “Vanuit die niet aflatende zorg gaan we met het arrest aan de slag. De komende dagen en weken bestuderen we samen met onze experten hoe we tegemoet kunnen komen aan het oordeel dat werd geveld.” Hoeveel vertraging het project zo oploopt, is dus nog niet duidelijk.

Volgens de Vlaamse oppositiepartij Groen moet er een juridische doorlichting komen van de Oosterweelwerken op Linkeroever. Dat zei de partij eerder aan persagentschap Belga. “Zolang die doorlichting niet is gebeurd, kunnen de Oosterweelwerken niet verder gaan”, klinkt het.

Vlaams Parlementslid en lid van de PFOS-commissie Mieke Schauvlieghe stelt al geruime tijd dat de afbakening van de kadastrale werkzone van afgraafwerken op Linkeroever niet correct verliep. “Zowat elke PFOS-commissie stelde ik hier vragen over”, zei ze aan Belga. “Volgens Lantis en OVAM was er geen enkel probleem. De Raad van State maakt er nu brandhout van. De Oosterweelwerken moeten grondig worden hertekend.” Ze viseert vooral de vorige Vlaamse regering en bevoegd minister Ben Weyts die een dading afsloot over de werken.

Hoe reageert Zwijndrecht (waar de vervuilde grond zich bevindt)?

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht volgt met argusogen de situatie. Zelf was de gemeente Zwijndrecht geen betrokken partij in de zaak. “Wij hebben wel een eigen procedure lopen tegen 3M”, stelde burgemeester André Van de Vyver eerder vandaag. “Voor ons is dat de partij waartegen moet worden opgetreden, maar het valt me op dat zij er toch nog vaak in slagen om uit het nieuws te blijven. Ook nu gaat alle aandacht naar Lantis, terwijl zij niet de veroorzaker zijn van de vervuiling.”

Van de Vyver spreekt zich voorlopig niet uit over wat er met de vervuilde grond moet gebeuren, nu de Raad van State het technisch verslag waarop Oosterweelbouwheer Lantis zich baseert om de grond te verplaatsen heeft geschorst.

“Dat is voer voor specialisten, maar voor ons is het uiteraard belangrijk dat er veilig wordt omgegaan met die grond”, zegt de burgemeester. “Waar men nog wél met de grond naartoe kan, is me niet duidelijk. Men heeft altijd gezegd dat sanering op zo’n grote schaal met de huidige technieken niet mogelijk is, dus ik neem aan dat er voor veilige opslag zal moeten worden gekozen.”