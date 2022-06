Bouw van windmolens kan straks veel sneller gaan: provincies krijgen geen zeg meer over vergunningen

Een kleine eeuwigheid: zo lang duurt het om in Vlaanderen windmolens vergund te krijgen. Ontwikkelaars rekenen in het beste geval op een procedure van twee jaar. Doorgaans sleept die tot vier jaar aan. Want iedereen is voor meer hernieuwbare energie, zeker nu we af willen van aardgas uit Rusland, maar lang niet iedereen ziet graag plots een windmolen in zijn achtertuin verschijnen. Soms met recht en reden, trouwens.

De Vlaamse regering-Jambon wil de administratieve procedure nu verkorten door provincies niet langer een zeg te geven in de vergunningsdossiers van windmolens op land. Windmolens op zee zijn een bevoegdheid van de federale regering. Op deze manier hoopt Vlaanderen tot negen maanden tijdwinst te boeken.

Vertraging

In de huidige procedure passeert een vergunningsaanvraag voor een nieuwe windmolen eerst bij de provincie en in een (eventueel) tweede poging pas bij Vlaanderen.

“Broodnodige investeringen lopen zo veel te veel vertraging op omdat ze in eerste instantie een maandenlange procedure doorlopen bij de provincie zelf én meestal daarna opnieuw een maandenlange beroepsprocedure bij de Vlaamse overheid. Om vervolgens toch telkens bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te belanden”, laat minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) weten.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is en blijft het eindstation voor een vergunningsdossier. Daar kunnen burgers finaal beroep tegen projecten aantekenen. De hervorming moet ook discussies voorkomen over wie bevoegd is als men een bestaand windmolenpark wil uitbreiden.

Demir: “Vlaanderen verhoogde pas nog de ambities op het vlak van hernieuwbare energie met 50 procent. In plaats van voor 108 megawatt extra wind per jaar gaan we voor 150 megawatt. In plaats van voor 300 megawatt extra zon gaan we voor 450 megawatt. We zitten op dat vlak ook op schema, met maar liefst 500 megawatt aan projecten die de voorbije twee jaar van mij een vergunning kregen. Dat gaat over 121 extra windmolens. Deze beslissing zorgt er alvast voor dat aanvragers in de toekomst sneller zekerheid krijgen.”

Inspraak

André Jurres, een ervaren energieondernemer, vindt het een goed idee om de procedure te centraliseren. Tegelijk waarschuwt hij dat burgers altijd voldoende inspraak moeten behouden. En het liefst meer dan vandaag, bijvoorbeeld via enquêtes op de plekken waar nieuwe windmolens worden ingepland of door ontwikkelaars te verplichten burgers te laten participeren in de winsten van nieuwe windmolens in hun eigen omgeving.

Jurres: “We leven in een dichtbevolkt land. Er zijn nu eenmaal niet veel goede plekken om windmolens te zetten. Op de ‘A-sites’ - dan gaat het om de havens en langs autosnelwegen - is nog weinig ruimte over. Ontwikkelaars gaan dus over naar ‘B-sites’, maar het is logisch dat je daar sneller problemen hebt met hinder en landschapsvervuiling. Best veel dossiers vandaag zijn niet echt geschikt. Centraliseren is op zich dus een goed idee, maar er moet inspraak blijven.”

Volgens Jurres moet Vlaanderen zich sowieso de vraag stellen of men het verder moet zoeken dan de A-sites. “Als je ziet dat je op zee veel grotere windmolens kunt bouwen, met een rendement dat zeker acht keer hoger ligt... Men zegt altijd ‘we moeten tot het uiterste gaan voor hernieuwbare energie’, maar het potentieel voor wind in Vlaanderen is eigenlijk stilaan uitgeput. Grotere turbines plaatsen op plekken waar al oudere exemplaren staan, is misschien een beter idee dan parken ontwikkelen bij woonwijken en natuurparken.”