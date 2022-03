Bouw van eerste nooddorp in Mechelen is gestart: ‘Oekraïense vluchtelingen een gastvrij en warm onthaal te bieden’

Op een grindparking naast provinciaal domein De Nekker en tegenover de Nekkerhal in Mechelen is zondag de bouw gestart van een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen. Samen met de Middenvijver-site in Antwerpen wordt het een van de eerste nooddorpen in Vlaanderen.

Het Mechelse nooddorp zal bestaan uit een 200-tal woonunits waar elk gezin beschikt over zo’n 38 m². In totaal kunnen er 624 mensen terecht, een aantal dat opgetrokken kan worden tot 1.000. De eerste 100 units zullen binnen twee weken al gerealiseerd zijn. Dat betekent dat vanaf de eerste week van april de eerste vluchtelingen in het Mechelse woondorp terecht kunnen.

Een grote tent van 80 op 40 meter zal als collectieve leefruimte dienen, waar mensen kunnen koken, leven en ontspannen. Er komt ook een speeltuin, een dokterspraktijk, een plek om huisdieren op te vangen en er is gedacht aan ruimte voor het organiseren van onderwijs. Daarnaast worden nog toiletten en douches voorzien in aparte units, omdat niet alle woonunits over eigen sanitair beschikken.

Mechels schepen voor Sociale Zaken Gabriella De Francesco benadrukt dat de inspanningen zich niet tot louter materiële ondersteuning beperken. “We zetten alles op alles om samen met alle Mechelaars, bijvoorbeeld als welkomstbuddy, de Oekraïense vluchtelingen in onze stad een gastvrij en warm onthaal te bieden.”

De nooddorpen in Antwerpen en Mechelen zullen als test dienen, zegt Vlaams minister van Samenleven en titelvoerend Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). “We zetten als overheid in op collectieve opvang, maar moeten natuurlijk ook uittesten hoe dat functioneert.” Voorlopig wordt alles opgebouwd om minstens negen maanden te blijven staan. Het nooddorp in Mechelen zal zo’n 2,7 miljoen euro kosten, waarvan 1,2 miljoen voor de plaatsing en levering van de woonunits.

Zowel Somers als Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wijzen op de grote opvanguitdagingen die Vlaanderen te wachten staan. “Ons credo daarbij is: hopen op het beste, voorbereiden op het ergste”, zegt Diependaele. Volgens de eerste schattingen zouden zo’n 120.000 Oekraïense vluchtelingen hun weg vinden naar Vlaanderen. Vandaag zijn er al zo’n 26.157 geregistreerd, waarvan tachtig procent zelf onderdak heeft gevonden. De overheid legt de steden en gemeenten een target op van 0,02 opvangplaatsen per inwoner.

“We willen de druk op de woonmarkt zo laag mogelijk houden maar die vluchtelingen wel een kwalitatieve woongelegenheid aanbieden”, zegt Diependaele over de nieuwe nooddorpen. De twee nooddorpen moeten later - “wanneer het echt nodig zou zijn” - toelaten om praktijkervaringen te delen met andere lokale besturen. In Antwerpen zouden de graafwerken voor het dorp op Linkeroever, ter hoogte van de Blancefloerlaan, deze week beginnen.