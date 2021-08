Bosbranden teisteren Zuid-Europa: aanhoudende hitte eist tol in Turkije, Griekenland en Italië

Nooit geziene natuurbranden teisteren het zuiden van Europa. In Turkije eiste het vuur zeker acht levens. Ook in Griekenland en Italië wordt met man en macht geprobeerd de vlammen onder controle te krijgen. ‘Dit is een stevige waarschuwing’, concludeert Patricia Espinosa, topvrouw van het VN-klimaatverdrag.

Turkije, Griekenland en Italië hebben door de aanhoudende hitte af te rekenen met natuurbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn. Vooral in Turkije is de situatie ernstig. Acht mensen kwamen al om het leven, enkele honderden anderen raakten gewond en duizenden omwonenden moesten geëvacueerd worden. Ook populaire badplaatsen zoals Marmaris en Bodrum werden door de vlammen bedreigd. Omdat de wegen daar door de vlammen waren afgesloten moest de Turkse marine een beroep doen op vissersboten en plezierjachten om de toeristen die er verblijven in veiligheid te brengen. In het noorden van het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn enkele dorpen ontruimd en in Italië moest de brandweer afgelopen weekend honderden keren uitrukken, het vaakst op Sicilië. Daar ging bij nabij Catania een strandresort in vlammen op en werd een honderdtal mensen geëvacueerd.

En het leed is nog niet geleden. De hoge temperaturen van soms boven de 40 graden houden ook volgende week aan. Volgens Griekse deskundigen gaat het om een van de langste hittegolven sinds de jaren 80.

Klimaatakkoord

De hittegolf en natuurbranden in Zuid-Europa volgen kort op extreem weer in het noordwesten van Europa, met dodelijke overstromingen tot gevolg. Begin juli zorgde een zogenoemde ‘hittekoepel’ boven Noord-Amerika voor extreme temperaturen en natuurbranden. Voor Patricia Espinosa, topvrouw van het VN-klimaatverdrag is er dan ook geen twijfel mogelijk. “Dit is een stevige waarschuwing dat er veel meer en veel sneller gehandeld moet worden in de strijd tegen de klimaatopwarming.” Alleen lijkt de ernst van de situatie nog niet bij alle VN-lidstaten doorgedrongen. In 2015 ondertekenden bijna 200 landen het klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dat verdrag was om de opwarming tot maximaal 2 graden te beperken. Om dat te halen stelde elk land een eigen klimaatplan op dat om de paar jaar gradueel ambitieuzer moest worden.

En daar knelt het schoentje. Die ambitieuzere plannen moesten normaal eind vorig jaar tijdens de klimaatconferentie in Glasgow besproken worden. Maar corona zorgde voor uitstel van die conferentie en dus ook van de bijbehorende plannen. De deadline voor indiening verschoof naar 30 juli. Ondanks die extra tijd kwamen tot nu slechts 110 landen met zo’n plan op de proppen, liet Espinosa weten. “Bovendien is de ambitie die uit die plannen spreekt niet groot genoeg”, voegde ze eraan toe.

Het Belgische klimaatplan is ingebed in de Europese plannen die vorige maand onder de noemer ‘Fit for 55’ werden voorgesteld. Die titel verwijst naar de ambitie om de uitstoot tegen 2030 met 55 procent terug te dringen. Dat mag dan al een forse stap vooruit zijn in vergelijking met de oorspronkelijke ambitie die uitstoot met 40 procent te reduceren, toch ligt ook de Europese ambitie te laag, waarschuwen experts. “Eigenlijk moeten we tegen 2030 naar 60 of zelfs 65 procent uitstootvermindering”, zegt klimatoloog en oud-voorzitter van het VN-klimaatpanel Jean-Pascal van Ypersele (UCL). “Bovendien is het Fit for 55-pakket voorlopig niet meer dan een voorstel. Op de concrete uitwerking is het nog wachten. De vrees is dat we nog heel veel tijd zullen verliezen voor er concrete maatregelen komen.”