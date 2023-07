Bosbranden teisteren Europa: Griekse badsteden en Zwitserse bergdorpen geëvacueerd

In Griekenland is gisteren een grote bosbrand ontstaan in Kouvaras, op zo’n 25 kilometer van de hoofdstad Athene. Er zijn tweehonderd brandweerlieden en twintig soldaten ingezet om de brand te blussen, net als bijna zeventig brandweervoertuigen en zestien blusvliegtuigen en -helikopters.

Uit voorzorg heeft de brandweer enkele badsteden in de buurt, zoals Lagonissi, Anavyssos en Saronida, geëvacueerd. Ook een klooster in de regio en het bekende kuuroord Loutraki werden ontruimd. Daar zijn 1.200 kinderen geëvacueerd uit vakantiekampen. De weg naar buurstad Kalyvia is onderbroken omdat het zicht er te slecht is door laaghangende rook. De rookontwikkeling en de harde windstoten kunnen ook problemen veroorzaken voor het vliegverkeer.

Bosbrand in Griekenland. Beeld ANP / EPA

Verdachte aangehouden

“Het is een moeilijke brand om te blussen, de wind maakt ons werk niet makkelijker met windstoten tot 60 kilometer per uur”, zegt Yannis Artopios, woordvoerder van de brandweer. Er is intussen ook een man aangehouden die verantwoordelijk zou zijn voor de brand. Het zou gaan om een buitenlander, maar het is niet duidelijk wat zijn nationaliteit is.

Griekenland wordt op dit moment geteisterd door een hittegolf. De komende dagen zouden de temperaturen een beetje zakken, maar eind deze week kunnen die alweer oplopen tot 43 graden. “We bevinden ons midden in het seizoen van de bosbranden en de huidige klimatologische omstandigheden zijn ideaal om nieuwe branden op te wekken”, aldus de brandweer.

Bosbrand in Griekenland. Beeld AP

Zwitserland

Ook in Zwitserland woedt op dit moment een bosbrand, in het kanton Valais. De inwoners van de bergdorpen Fiesch et Obere-Eichen/Bitsch zijn maandagavond geëvacueerd. Zo’n tweehonderd brandweerlieden proberen het vuur te blussen, er worden ook helikopters ingezet. De politie waarschuwt voor vallende rotsen.

Bitsch / Ried-Mörel - Incendie de forêt

Les pompiers ainsi que deux hélicoptères combattent actuellement l'incendie - La route Ried-Mörel est fermée jusqu'à nouvel ordre. La population de la région est invitée à fermer portes et fenêtres.

Informations suivront.#brandbitsch pic.twitter.com/lvEuhpZVT3 — Police Valais (@PoliceValais) 17 juli 2023

Bosbrand in Zwitserland. Beeld REUTERS