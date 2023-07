Bosbranden Rhodos: Buitenlandse Zaken volgt situatie nauw op

Het Griekse eiland Rhodos kampt met zware bosbranden. Zeker 19.000 toeristen moesten al worden geëvacueerd naar veiliger oorden op het eiland, onder wie minstens een zeventigtal Belgen die er met reisorganisatie TUI op vakantie waren en een negentigtal Belgen die een reis boekten met Sunweb.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft officieel weet van 70 toeristen op Rhodos omdat ze zich hebben aangemeld via hun platform Travellers Online. Daarnaast zijn er ook nog eens 132 Belgen die op Rhodos wonen ingeschreven in de consulaire registers van de ambassade in Athene. De ambassade heeft de betrokkenen gecontacteerd met het advies om voorzichtig te zijn. Een twintigtal Belgische families nam al contact op met de ambassade of met de FOD met de vraag om bijstand. Hun situatie wordt geval per geval opgevolgd.

Aan de andere Belgen in de getroffen gebieden wordt gevraagd om hun situatie en locatie door te geven aan de ambassade. Buitenlandse Zaken staat ook in contact met de touroperatoren en met de lokale autoriteiten.

Geëvacueerde toeristen zondag op Rhodos. Beeld REUTERS

Het reisadvies voor Griekenland is zaterdagavond aangepast. Belgen wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten nauw op te volgen en hun reisorganisatie of -agentschap voor vertrek te contacteren voor verdere informatie over hun verblijf in Rhodos.

Belgen in de getroffen gebieden of hun familieleden in België kunnen in nood contact opnemen met de ambassade in Athene via het noodnummer +30 6945235055 of met de permanente wachtdienst van de FOD Buitenlandse Zaken op 02 501 8111.