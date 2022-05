Bosbranden in Californië leggen tientallen miljonairsvilla’s in de as: ‘Zo’n agressieve brand, en dat al in mei’

De bosbrand woedt in een gebied van zo’n 80 hectare langs de kust in Orange County. De vlammen worden aangewakkerd door een harde, droge zeewind, die ook brokken gloeiende houtskool rond blaast. Een gemeentefunctionaris van Orange County zei tegen de krant Los Angeles Times dat de omvang van de huizen in het chique Laguna Niguel eveneens een rol speelt. “Ze bevatten zoveel brandbaar materiaal dat ze in vlammen opgaan”, aldus de functionaris.

Aanhoudende droogte

“Het is ontmoedigend dat we nu al zo'n agressieve brand zien, en het is nog maar mei”, zei Brandt Maxwell, een meteoroloog van de National Weather Service, aan de LA Times. “Gewoonlijk is dit iets dat we later in de zomer zien en vooral in de herfst.”

“Het is triest om te zeggen dat we er een beetje aan gewend beginnen te raken”, zei Brian Fennessy, brandweerchef van Orange County, aan de krant. “Het vuur verspreidt zich op een manier die we nog niet eerder hebben gezien.” Dat heeft volgens Fennessy ook te maken met de aanhoudende droogte in Californië.

De brandweer verwacht de brand in de regio de komende dagen volledig onder controle te krijgen.

Minstens 20 huizen in het stadje Laguna Niguel zijn uitgebrand. Beeld ANP / EPA