Borstbeeld als cadeau dat vervolgens ontploft: was militaire blogger slachtoffer van interne Russische strijd of van Oekraïense aanslag?

De dood van de bekende Russische militaire blogger Vladlen Tatarski, die zondagavond omkwam bij een explosie in een café in Sint-Petersburg, is nog omgeven met talloze vragen. De belangrijkste: wie zit achter de aanslag?

Tatarski, echte naam Maxim Fomin, had meer dan 560.000 volgers op Telegram en was een van de invloedrijkste pro-oorlogsbloggers. Hij vocht ooit zelf aan het front op de Krim en berichtte sinds februari vorig jaar regelmatig en met interne kennis van zaken over de Russische krijgshandelingen in de oorlog tegen Oekraïne. Hij was regelmatig bij de Russische troepen aan het front.

Ondanks zijn ultranationalistische gedachtegoed, uitte Tatarski ook kritiek op het Russische onvermogen om militaire winst te boeken in Oekraïne. Zo riep hij op de Russische militaire leiders voor een tribunaal te brengen, en noemde het topkader “ongetrainde idioten”.

De in de Donbas geboren blogger sprak zondagavond tijdens een bijeenkomst die was georganiseerd door de patriottistische pro-oorlogsgroep Cyber Front Z, die zichzelf beschrijft als “Ruslands informatietroepen”. Russische media melden dat Tatarski daar een borstbeeld ontving uit handen van een vrouw in het publiek, die kort daarvoor had gezegd dat ze het bij de deur moest achterlaten vanwege een mogelijke bomdreiging. Tatarski vroeg de vrouw het beeldje alsnog te halen en nam het vervolgens in ontvangst, waarna het zou zijn geëxplodeerd.

Criticus

Bloggers als Tatarski geven een scherpe blik op de Russische prestaties op het slagveld en kunnen zich over het algemeen flink wat kritiek permitteren op de strategische beslissingen. Poetin stelde vorig jaar nog een werkgroep in om de contacten tussen de regering en de bloggers te coördineren.

In augustus was Tatarski aanwezig in het Kremlin, waar Poetin in een speciale ceremonie vier bezette delen van Oekraïne annexeerde. De blogger maakte daar een video met weinig verhullend commentaar: “We zullen iedereen overwinnen, we zullen iedereen vermoorden, we zullen plunderen wat we nodig hebben, en alles zal zijn zoals we het willen.”

Of Tatarski het doelwit was van de aanslag zondagavond, is niet duidelijk. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de explosie, waarbij ook zestien gewonden vielen, van wie zes ernstig. Rusland hintte op Oekraïense betrokkenheid bij de aanslag. Tatarski was “gevaarlijk” voor Oekraïne, “maar hij ging dapper door tot het eind, zijn plicht vervullend”, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Denis Poesjilin, de Russische leider van het bezette deel van de provincie Donetsk, zei zelfs volmondig dat Oekraïne verantwoordelijk is. “Hij is gemeen vermoord. Terroristen kunnen niets anders. Het regime in Kiev is een terroristenregime. Het moet vernietigd worden, er is geen andere manier om het te stoppen”, aldus Pushilin.

Interne politieke strijd

Mykhailo Podolyak, een van de adviseurs van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, suggereerde op Twitter dat Tatarski het slachtoffer is geworden van een interne Russische politieke en militaire strijd. “Spinnen in een pot eten elkaar op. Het was een kwestie van tijd tot binnenlands terrorisme een middel zou worden in een intern politiek gevecht.”

De gerenommeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) ziet in de moord ook een mogelijk teken van een toenemende machtsstrijd binnen het Kremlin. Tatarski was volgens de Amerikanen een uitgesproken criticus van het Russische leger en ministerie van Defensie.

Als Tatarski inderdaad het doelwit was van de aanslag, zou het de tweede moord op Russische bodem zijn op een prominente Rus die zich nadrukkelijk uitsprak voor de oorlog in Oekraïne. Moskou beschuldigde de Oekraïense geheime dienst in augustus van de moord op Daria Doegina. De dochter van de ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin kwam toen om bij een autobomaanslag. Kiev heeft betrokkenheid bij haar dood altijd ontkend.