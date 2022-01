Borsbeek wordt tiende district van de stad Antwerpen

Borsbeek, een verstedelijkte gemeente met ongeveer 11.000 inwoners in de zuidoostelijke rand van Antwerpen, heeft het organisatorisch en financieel steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De voorbije weken zijn daarom gesprekken gevoerd met de vier buurgemeenten (Antwerpen, Wommelgem, Boechout en Mortsel) over een fusie. Het is uiteindelijk Antwerpen geworden.

“Het is duidelijk dat de hogere overheden steeds meer taken afschuiven op de gemeenten zonder dat de financiële middelen volgen. Borsbeek heeft geen industrie en gemiddeld genomen geen rijke bevolking. Dan kun je het niet blijven uithouden. En dan houden we nog geen rekening met de kosten van corona”, liet burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) vorige week al weten in een verklaring. Hij wil dat de eigenheid van de gemeente verzekerd blijft. Dat zal op bestuurlijk vlak ook gedeeltelijk gebeuren, aangezien elk Antwerps district nog zijn eigen districtsraad en -college heeft, met een beperkt aantal bevoegdheden.

De fusie zal in 2025 ingaan na de volgende gemeenteraadsverkiezingen van eind 2024. Beide gemeenteraden moeten er wel nog hun goedkeuring aan verbinden, wat in de loop van 2023 zal gebeuren.

De andere districten van Antwerpen waren tot 1983 ook aparte gemeenten, tot ze in een grote fusieronde aan de stad werden toegevoegd.