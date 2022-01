Bordspelen zijn bij winnaars van pandemie, maar Monopoly heeft afgedaan

We spelen een spel vanavond, luidde de bekende slogan van speelgoedfabrikant MB. De leuze is inmiddels wat belegen, maar sinds de start van de corona-epidemie is een spelletjesavond in steeds meer gezinnen opnieuw vaste prik. “Absoluut”, erkent Ion Dhont van Geronimo Games, een distributeur uit de buurt van Namen die tweehonderd bordspelen in Vlaanderen verdeelt. “Bordspelen waren al een tijdje weer populairder aan het worden, maar de lockdown heeft ze een stevige duw in de rug gegeven.” Cijfers wil hij niet geven, behalve dat in 2020 de groei dubbel zo groot was als de standaardgroei. “Ook in 2021 bleven bordspelen heel aantrekkelijk, maar de curve is toch al wat aan het afvlakken.”

Ook bij beLONG, een handelsagent die onder meer bordspelenfabrikant Haba vertegenwoordigt, merken ze een groei. “Er werden er 8 procent meer verkocht”, zegt Charlotte Potemans. In de Dreamland-winkels was sprake van een stijging met 10 procent. “Na de sterke verkopen van spelen vorig jaar consolideren we nu hierop verder, wat betekent dat de vraag in deze pandemie wel hoog blijft”, zegt Hanne Poppe.

Azul, een bordspel met een Portugees tegeltjesverhaal, is het beste verkochte spel bij The Playground. Beeld RV

Aanval op klassiekers

Welke bordspelen verkopen het best? Twintig jaar geleden had je in De slimste mens de tegenstand verpulverd met antwoorden als Monopoly, Mens erger je niet, Risk en Ganzenbord. In Dreamland is Monopoly - in al zijn versies - nog altijd het populairst, maar in speciaalzaken is dat toch vaak anders met Azul, Qwixx, De Crew - Missie Diepzee en Ticket to Ride Europe als populairste titels.

“Naar mijn mening heeft Monopoly door die zotte commercie zijn doel als spel wat gemist, waardoor het de laatste jaren minder interessant is geworden voor veel spelers”, zegt Mark Van Achter. “Veel hedendaagse spelen zijn stukken interessanter en dynamischer. De nieuwe generatie bordspelen zoals Catan of Carcasson brengen niet alleen een hard competitiespel, maar ook een verhaal. Dat maakt dat je als spelers samen iets beleeft.”

Ticket to Ride is erg populair en speel je naar verluidt nog beter met een trappist. Beeld Klaas De Scheirder

Intussen is het aanbod van bordspelen enorm. In The Playground hebben ze er om en bij de 2.000. “Per jaar komen er 3.000 tot 4.000 nieuwe spelen bij”, zegt Van Achter. Ze zijn wel een stuk duurder geworden. “Dat heeft te maken met de grondstofprijzen en transportkosten die de voorbije maanden enorm zijn gestegen. De verkopers behouden de marges die ze hadden en daarom kunnen ze niet anders dan de prijzen verhogen. Dat gaat gemiddeld over 5 tot 10 procent. Een spel kost nu gemiddeld tussen de 10 en 40 euro. Dat valt eigenlijk nog altijd wel mee voor de fun die je eruit haalt.”