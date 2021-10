Boostervaccin ook op komst voor brede bevolking? ‘Logisch om vaccinatieprogramma te herhalen als virus nog circuleert’

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) ziet op dit moment nog geen wetenschappelijke ondersteuning voor een boostervaccin bij de brede bevolking. De Raad toonde zich wel voorstander van een boostervaccin voor het zorgpersoneel. “De gezondheidsmedewerkers zullen deze herfst/winter geconfronteerd worden met het management van sars-COV-2-patiënten, maar ook met andere infectieuze respiratoire aandoeningen (zoals de seizoensgriep of RSV),” klinkt het in het advies. “Door het infectierisico met sars-COV-2 te verlagen, zou een boosterdosis helpen om het zorgsysteem overeind te houden.”

De verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land hebben het advies van de HGR dus opgevolgd. Naast de bewoners van woonzorgcentra, 65-plussers en mensen met een verlaagde immuniteit, die momenteel al worden uitgenodigd voor een boosterprik, zal het zorgpersoneel nu ook een uitnodiging voor een bijkomend coronavaccin krijgen.

Er wordt geschat dat het om ruim 530.000 personen gaat over het hele land. Het gaat dan om ziekenhuispersoneel, eerstelijnszorg, medewerkers van woonzorgcentra en andere residentiële zorginstellingen en ook de thuiszorg. Volgens de Taskforce kan die vaccinatiecampagne allicht al in november starten.

Algemene bevolking

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad over een derde prik voor iedereen is dan weer een streep door de rekening van de Vlaamse regering. Eerder deze week luidde de boodschap nog dat de Vlaamse regering graag iedereen een derde prik wil aanbieden. De Raad onderstreepte in haar advies echter dat er momenteel geen wetenschappelijke bewijzen zijn om iedereen zo’n derde prik te geven.

De Hoge Gezondheidsraad bekijkt verder ook nog of personen onder de 65 jaar die AstraZeneca of Johnson & Johnson kregen eventueel wel een bijkomende prik moeten krijgen. In de Verenigde Staten wordt iedereen die het J&J-vaccin kreeg al uitgenodigd voor een boosterprik. Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke wordt een beslissing daarover verwacht “na de herfstvakantie”.

Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, benadrukt wel dat het advies van de Hoge Gezondheidsraad ook niet wil zeggen dat de boosterprik bij de brede bevolking een slecht idee zou zijn. “Tijdens de vaccinatiecampagne hebben we steeds met veel onzekerheden gewerkt (...) We moeten daar duidelijk over blijven communiceren: de wetenschap kan antwoorden bieden, maar heeft geen glazen bol”, aldus Ramaekers.

“Beleidsmatig houden we er rekening mee dat het in het eerste semester van 2022 toch aan de orde zal zijn”, zegt het hoofd van de Taskforce Vaccinatie. Als de algemene boosterprik er toch zou komen, kan dat volgens Ramaekers wel snel gaan. “In de eerste fase was de toelevering van de vaccins de belangrijkste factor”, stelt hij. “De vaccinatiecentra draaien bovendien goed, de herhalingsdosis kan goed gepland gebeuren. Dat zien we ook al bij de 65-plussers nu.”

De meeste landen die boosterprikken aanbieden geven die derde prik op dit moment enkel aan ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. In Israël, waar iedereen onder de 12 jaar wordt uitgenodigd voor een bijkomende prik, was kort na de start van de derde prik-campagne al een flinke daling van het aantal bijkomende besmettingen te zien.

‘Voortschrijdend inzicht’

Vlaams minister Beke rekent erop dat de derde prik voor iedereen er uiteindelijk toch zal komen. “We hebben afgesproken dat de voorbereidingen worden getroffen om die derde prik ook algemeen te doen”, klinkt het. “Mijn persoonlijke overtuiging blijft dat we in de loop van 2022 nog verder aan het prikken zullen zijn, en ik heb het gevoel dat er voortschrijdend inzicht is.” Volgens de minister is die beslissing, na de beslissingen over de risicopatiënten en 65-plussers, zeker niet de laatste. “Ik ben ervan overtuigd dat dit niet de laatste stap zal zijn”, klinkt het vastberaden.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beaamt: “Het is logisch om het vaccinatieprogramma te herhalen als het virus nog circuleert. In de loop van volgend jaar zal de jongere bevolking wel aan de orde zijn, wanneer precies en met welke vaccins is voorlopig nog de vraag.” De minister haalt nog aan dat het advies voor een boosterprik er misschien als eerste komt voor de personen die één prik kregen (van Johnson & Johnson). “Zeker voor deze personen kunnen we misschien zeggen dat ze niet te lang moeten wachten met een derde prik.” Wat niet te lang wachten is, kan Vandenbroucke voorlopig niet zeggen: “Dat ligt niet in mijn handen. Ik wacht op definitieve adviezen met betrekking tot onder andere de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca.”

