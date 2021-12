Boostercampagne loopt op volle snelheid: dit is de stand van zaken in uw gemeente

Met 21.000 boosterprikken op één dag verbrak het Antwerpse vaccinatiecentrum gisteren alle records: nooit eerder werden er zoveel prikken in één dag gezet in één vaccinatiecentrum. Maar ook in andere steden en gemeenten gaat het nu snel: vanmorgen werd de kaap van een derde van alle Vlamingen met een boosterprik gerond. Dit is de stand van zaken in uw gemeente.

In de Antwerpse eerstelijnszone - voor de stad en randgemeenten Schoten, Wommelgem, Borsbeek en Stabroek - kreeg ondertussen iedereen die in aanmerking komt voor de boosterprik zijn uitnodiging al. Het vaccinatiecentrum op Antwerp Expo prikt nog de hele week door en heeft dankzij de inzet van honderden vrijwilligers elke dag plaats voor meer dan 20.000 gegadigden.

Vooral in de randgemeenten loopt het aantal geboosterden daardoor nu snel op. Schoten en Stabroek zitten aan bijna 43 procent van de volledige bevolking, Wommelgem aan 42 procent, en Borsbeek aan 36 procent. De stad Antwerpen loopt met 27 procent nog wat achter, maar heeft proportioneel ook een groter aandeel jongeren in de bevolking die hun wachttijd tussen de tweede en de derde prik nog niet doorlopen hebben.

Antwerpen zet als grootste vaccinatiecentrum van Vlaanderen uiteraard ook de meeste prikken. Maar ook in andere centra gaat het nu stevig vooruit na de oproepen van de voorbije weken om op te schalen. Over heel Vlaanderen kreeg meer dan een derde (33,5 procent) van de bevolking nu zijn extra prik, bij de 65-plussers is dat zelfs meer dan 85 procent.

Absolute koploper is, net zoals tijdens de eerste vaccinatieronde, kustgemeente Knokke-Heist. Meer dan de helft van de bevolking kreeg er al een derde prik, vooral het hoge aandeel 65-plussers speelt daarbij een rol. Ook in Blankenberge en Koksijde kreeg al bijna de helft van de bevolking een boosterprik.

In de rest van West-Vlaanderen scoort vooral de strook tussen Ieper (41 procent) en Aalter (45 procent) sterk, net als het zuiden van Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant spannen Tremelo (46 procent) Bonheiden, Rotselaar en Holsbeek (elk 44 procent) de kroon, terwijl ook de Antwerpse Kempen een sterke prestatie neerzetten. In Limburg staan Zutendaal en Lummen helemaal bovenaan met 43 procent en 41,5 procent.

In onderstaande grafiek vormt elke Vlaamse gemeente een bol, waardoor meteen opvalt hoe groot de verschillen soms zijn, zowel binnen eenzelfde provincie als erbuiten. Zeker in Vlaams-Brabant hinken een aantal gemeenten zwaar achterop. Zo kreeg in Vilvoorde en Machelen nog maar een kleine 21 procent een derde prik, terwijl er vier gemeenten uit dezelfde eerstelijnszone zijn die zelfs onder de 20 procent zitten: Asse is de absolute hekkensluiter met nog maar 17,3 procent, gevolgd door Liedekerke, Affligem en Opwijk. De vijfde gemeente uit de eerstelijnszone Amalo, Merchtem, zit nipt aan 20 procent.

Het vaccinatiecentrum in de regio lijkt zich dan ook helemaal mispakt te hebben aan de boostercampagne. Het grotere vaccinatiecentrum van Asse ging eind oktober dicht, terwijl enkel het kleinere van Affligem nog open bleef. Door de beperkte capaciteit zat begin december de agenda al meteen vol tot eind januari. Het vaccinatiecentrum blijft nu open tijdens de kerstvakantie, en zal zijn capaciteit nog uitbreiden. Per dag zullen er 2.000 prikken per dag gezet kunnen worden, bedoeling is om eind december aan 40 procent te geraken.